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網紅食評引爭議：台日法律下的法律責任探討

網紅食評引爭議：台日法律下的法律責任探討

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-06-13更新 2024-05-31
雷皓明律師
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近期在台日之間，受到廣大討論的，就是網紅蔡阿嘎拍了一部以介紹五家日本連鎖餐廳為主題的旅遊食記影片，影片中，蔡阿嘎在吃完後，用頗為犀利的言語，評價各家餐廳的食物。

【蔡阿嘎拍片，說日本餐廳難吃，有什麼法律責任嗎？】

近期在台日之間，受到廣大討論的，就是網紅蔡阿嘎拍了一部以介紹五家日本連鎖餐廳為主題的旅遊食記影片，影片中，蔡阿嘎在吃完後，用頗為犀利的言語，評價各家餐廳的食物。

影片發布後，引起各方的討論，最終蔡阿嘎將影片下架，而日本媒體報導，提出蔡阿嘎的行為，在日本可能會被認為是「妨礙營業」而需要對餐廳負擔損害賠償。日本的這個「妨礙營業」究竟是什麼？我國也有相關的規範嗎？

【如果事情發生在台灣，餐廳可以請求賠償嗎？】

在我國翻開各部法規，其實沒有像日本規定的「妨礙營業」，因此我們只能從民法、刑法或是其他的法律，來思考如果事情發生在台灣，蔡阿嘎要不要負什麼法律責任。

在民法方面，最接近的應該是侵害店家名譽的侵權行為，但真的會成立嗎？首先要了解成立名譽權的侵害，除了故意或過失說出或做出侵害名譽的行為以外，也要說的話或做的行為，是具有「不法」的，才會需要負擔損害賠償。而「不法」的判斷上，根據最高法院的判決，如果是善意發表言論，對於可受公評的事情，而以適當的評論，不論評論的事情真偽，都難以認為是有不法侵害他人的權利，不用負擔侵權行為損害賠償的責任。從蔡阿嘎的影片來看，他確實是有吃完餐點後，再給出針對餐點的評價，不是惡意沒有吃餐點就抹黑造謠，而且餐點是不是好吃，是一件可以受到大家討論的事情，因此如果發生在我國，或許有點難成立侵害名譽的侵權行為。

至於刑法方面，比較接近的則是「誹謗罪」，要成立「誹謗罪」必須要行為人心裡有故意的想讓別人在社會上的評價降低，並且有把足以毀損別人名譽的事，散步給大眾知道的意圖和實際行為。但要注意的是，和民事一樣，如果這件事情是可以受到大家討論的事，在適當的範圍內評論這件事，沒有惡意抹黑的話，是不會成立誹謗罪的。因此蔡阿嘎的行為，如同前面提到，如果在我國，可能也不會成立誹謗罪。

此外，在公平法第25條有規定：「事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」看起來好像可以用，但要注意的是，公平法的規範是在確保市場競爭的公平，這條的規範用意是在確保事業之間不能有不正當的競爭行為，因此這條實際上也不能適用在蔡阿嘎的行為上。

【新聞報導提到日本的「妨礙營業」是什麼？】

至於新聞媒體報導的日本的「妨礙營業」，在日本是確實存在的，並且有民事上與刑事上的區別。

在民事損害賠償方面，日本法上是具有「營業妨害」損害賠償規範的，有可能構成的行為包含在網路上發布無根據的謠言或惡意毀謗的言論，導致商家的營業受阻礙，就有可能需要負擔損害賠償，此外用假名字假地址惡意向店家訂購卻不收取貨物的惡意癱瘓行為，或是故意在店內大聲喧嘩惹事，都有可能成立。

至於刑事方面，相關的罪則有「詐欺業務妨害罪（偽計業務妨害罪）」，在行為人故意散佈謠言或是用詐欺的手段，干擾到業務的運作，不管是不是真的有造成妨礙營業的結果，都會構成這個罪，而可能會被判處3年以下有期徒刑或50萬元以下罰金。比較常見的例子像是故意說店家的食物中有異物或是跟餐廳下假的訂單。

回到蔡阿嘎的案例中，雖然有不斷強調「不要去吃！千萬不要吃！」但他在影片中並沒有惡意造謠去中傷店家的行為，而是對於食物所出評價，也沒有在餐廳做出妨害店家營業的鬧事行為，因此在日本法下，可能也不太會成立新聞媒體報導的民事損害賠償責任或甚至刑法的罪。

【雖然不用賠錢，也不犯法，但要辛辣評價還是想一下比較好】

這樣討論下來，蔡阿嘎的行為不管是在我國或是日本的法律下，似乎都不太可能需要賠償或是負擔刑法的責任，基於言論自由的保障，他說那些話也不是不行，但基於尊重，或許以這麼犀利、辛辣的言語呈現前，可以再思考一下。 此外日本法的民事、刑事上的規範，未來我國法規是不是有借鏡的可能，也是可以思考一下的！

新聞來源：https://ent.ltn.com.tw/news/breakingnews/4322116

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