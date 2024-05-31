網紅食評引爭議：台日法律下的法律責任探討

【如果事情發生在台灣，餐廳可以請求賠償嗎？】

在我國翻開各部法規，其實沒有像日本規定的「妨礙營業」，因此我們只能從民法、刑法或是其他的法律，來思考如果事情發生在台灣，蔡阿嘎要不要負什麼法律責任。

在民法方面，最接近的應該是侵害店家名譽的侵權行為，但真的會成立嗎？首先要了解成立名譽權的侵害，除了故意或過失說出或做出侵害名譽的行為以外，也要說的話或做的行為，是具有「不法」的，才會需要負擔損害賠償。而「不法」的判斷上，根據最高法院的判決，如果是善意發表言論，對於可受公評的事情，而以適當的評論，不論評論的事情真偽，都難以認為是有不法侵害他人的權利，不用負擔侵權行為損害賠償的責任。從蔡阿嘎的影片來看，他確實是有吃完餐點後，再給出針對餐點的評價，不是惡意沒有吃餐點就抹黑造謠，而且餐點是不是好吃，是�一件可以受到大家討論的事情，因此如果發生在我國，或許有點難成立侵害名譽的侵權行為。

至於刑法方面，比較接近的則是「誹謗罪」，要成立「誹謗罪」必須要行為人心裡有故意的想讓別人在社會上的評價降低，並且有把足以毀損別人名譽的事，散步給大眾知道的意圖和實際行為。但要注意的是，和民事一樣，如果這件事情是可以受到大家討論的事，在適當的範圍內評論這件事，沒有惡意抹黑的話，是不會成立誹謗罪的。因此蔡阿嘎的行為，如同前面提到，如果在我國，可能也不會成立誹謗罪。

此外，在公平法第25條有規定：「事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」看起來好像可以用，但要注意的是，公平法的規範是在確保市場競爭的公平，這條的規範用意是在確保事業之間不能有不正當的競爭行為，因此這條實際上也不能適用在蔡阿嘎的行為上。