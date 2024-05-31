財產繼承與契約承諾：保障小孩的未來

【志明的小孩怎麼辦！？】

志明的擔憂是有道理的。因為如果春嬌沒有收養志明和前妻所生的小孩，日後春嬌若也走了，這個小孩因為不是繼承人，什麼也都拿不到。那這時要怎麼處理？

民法第1030-1條的第4項或許可以派上用場，本條規定剩餘財產分配請求權雖然「不得讓與或繼承。但已依契約承諾，或已起訴者，不在此限。」因此，雖然這個請求權不得讓與或繼承，不過如果春嬌與志明在生前的時候有寫下契約，承諾也會分給志明的小孩財產，或者雙方有剩餘財產分配請求權的官司，那麼志明的小孩就可以依照契約或者是承受訴訟等方式來對春嬌要求給付財產。

最後要提醒的是，因為本條項規定的是「契約承諾」，所以如果只是在遺囑裡面撰寫，因為遺囑是單方行為，所以就不是本條的「契約」喔！