著作權與隱私權之爭：雞排妹被判賠償1.5萬元的案例

【週刊拍的圖受著作權保護？】

首先，要了解所討論的東西必須要符合著作權法的「著作權」才受到保護。而著作權法保護的著作權，要是著作權法的「著作」，也就是著作權法第3條規定的文學、科學、藝術或其他學術範圍的創作，並且這個創作要符合不是單純模仿別人或抄襲別人而來的，是著作人自己創作的「原創性」以及有一定的獨特性，但是不要求一定要前無古人的地步，只要依照一般社會的判斷，這個著作和其他作品可以區別就可以的「創作性」。

一般來說，照片如果是攝影者經過自己的原創性想法，選定要拍的東西、角度和攝影的各種設定，照片就會被認為有著作權�。但新聞報導的照片通常都是在新聞發生的瞬間緊急拍下的，跟平常的照片是由攝影者經過各種設定才拍下不太一樣，因此可能會被質疑這樣的照片，只是單純機械式的將當下記錄下來，並不是著作權法的著作。但法院認為，不可以直接就認定新聞照片不受著作權法保障，還是要檢視那張新聞照片有沒有「原創性」，來判斷它是不是著作權法的著作權。

而週刊拍下雞排妹的這張照片，法院認為該張照片就人、事、時、地等相關景物、人物位置、角度和照片的當事人動作有完整的呈現，可以認為攝影者在新聞發生的當下，是用他個人觀察的角度去選擇取景的位置，並且運用攝影技巧拍下該張照片，因此該張照片具有「原創性」和「創作性」，而具有著作權。

此外，雖然雞排妹當下沒有同意，但由於著作權是在保護創作者，因此不管雞排妹有沒有同意，甚至有可能侵害她的隱私權或肖像權，但只要照片符合著作權法的要件，雜誌週刊就有該張照片的著作權，而受到著作權法的保障，不論是雞排妹或是其他人要使用該張照片，都不能侵害該張照片的著作權。