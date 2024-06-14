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近期夯劇黑暗榮耀的劇情中，女主角為了報復拋棄她的母親，最後將母親送入精神病院，完成對母親的復仇。
小編最近稍稍追了一下黑暗榮耀，不過職業病又發作惹⋯⋯（以下有雷，不喜勿入）
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當年，前手球國手陳先生於大學時與他人發生車禍，車禍後陳先生以診斷證明書向保險公司請領保險，並向車禍的相對人請求損害賠償，後來車禍相對人提出陳先生在學時參與桌球、網球教學、系上跳舞活動等影像向保險犯罪防止中心 檢舉，陳先生遂遭到檢察官起訴，後依詐欺罪被判處1年2個月之有期徒刑，並且沒收當年所得之保險金。
兩週前台北地方法院有一則關於詐欺罪的判決（臺灣臺北地方法院109年度原易字第6號刑事判決），案件事實為有一家人共八位在長期在自己沒有罹患精神疾病的情況下，以自己罹患憂鬱症、焦慮、自傷、被害妄想等情形看診並且住院治療，並以這些就診紀錄申請保險理賠金。
最近，最受矚目的詐騙投資案非屬im.B詐騙莫屬。im.B平台近期被爆出所出售的債權95％都是假債權，投資人不但拿不到當初投資約定的利息，連本金也拿不回，目前有上千人受害，受詐騙金額高達25億。
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