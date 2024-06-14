精神健康與法律：台灣保險詐欺案的深度探討

兩週前台北地方法院有一則關於詐欺罪的判決（臺灣臺北地方法院109年度原易字第6號刑事判決），案件事實為有一家人共八位在長期在自己沒有罹患精神疾病的情況下，以自己罹患憂鬱症、焦慮、自傷、被害妄想等情形看診並且住院治療，並以這些就診紀錄申請保險理賠金。

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