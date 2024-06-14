再審權利與證據挑戰：前手球國手詐保案的法庭辯論

【什麼情況可以提再審？再審是什麼？】

(1) 再審的定義 再審是指在判決「確定」（也就是不能再上訴的判決）後，發現當初認定的事實有重大的錯誤或是可能有重大的錯誤，導致當初的判決可能對被告來說是不公正的，因此設立一個非常救濟的程序，讓訴訟從新開啟審理。

(2) 誰可以聲請再審 而依照刑事訴訟法427條的規定，如果為了受判決人的利益�（希望法院做出相較於原本審判更輕或是無罪的判決）管轄法院的檢察官、受判決的人、受判決人的法定代理人或配偶，或是受判決人死亡後他的配偶、直系血親等人都可以向法院聲請再審；至於如果是為受判決人的不利益來聲請，則只有檢察官和自訴人可以，而陳先生的案例中，陳先生和檢察官都是為了陳先生的利益來聲請，因此都可以當再審的聲請權人。

(3) 什麼情況可以聲請再審 至於要聲請再審還必須要符合刑事訴訟法420條規定的六種情形才可以。 包含：

原本判決用的證物被證明是偽造或是變造而來的； 原本判決用的證言、鑑定或是通譯被證明是虛偽的； 被判有罪的人，受證明是被誣告的； 原本判決所依據的通常法院或特別法院的裁判，已經確定變更； 參與原判決或是前審判決的法官、檢察官、警察，因為該案件犯職務相關的最並且受證明或受懲戒，並且會影響原本判決； 發現的事實或是證據，單獨來看或是和之前的證據來綜合判斷，可以認為受到有罪判決的人，應該是無罪的或是可以受到免訴、免刑或是更輕的判決。 而這次的陳先生與檢察官的聲請是認為有第6種的情況。

(4) 再審聲請後的結果 最後如果法院認為再審的提出有理由，就會裁定開啟再審，而原判決就會失去效力，整個案件就會重新開始審判；但如果法院認為無理由，就會以裁定將聲請駁回，並且聲請人不可以用相同的理由，再跟法院聲請再審。