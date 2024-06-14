再審權利與證據挑戰：前手球國手詐保案的法庭辯論

【前手球國手詐保？檢方提再審遭法院駁回！】
當年，前手球國手陳先生於大學時與他人發生車禍，車禍後陳先生以診斷證明書向保險公司請領保險，並向車禍的相對人請求損害賠償，後來車禍相對人提出陳先生在學時參與桌球、網球教學、系上跳舞活動等影像向保險犯罪防止中心 檢舉，陳先生遂遭到檢察官起訴，後依詐欺罪被判處1年2個月之有期徒刑，並且沒收當年所得之保險金。
時間回到最近，陳先生與檢察官一同就原先高等法院作出之二審確定判決聲請再審，但經由臺灣高等法院高雄分院合議庭審理後，再審遭到駁回。
過去的民事與刑事判決本篇暫時不多加討論，主要聚焦在這次「再審」的裁定。那為什麼陳先生與檢察官可以聲請再審呢？法院最後為什麼會駁回再審呢？讓我們看下去。
【什麼情況可以提再審？再審是什麼？】
(1) 再審的定義 再審是指在判決「確定」（也就是不能再上訴的判決）後，發現當初認定的事實有重大的錯誤或是可能有重大的錯誤，導致當初的判決可能對被告來說是不公正的，因此設立一個非常救濟的程序，讓訴訟從新開啟審理。
(2) 誰可以聲請再審 而依照刑事訴訟法427條的規定，如果為了受判決人的利益�（希望法院做出相較於原本審判更輕或是無罪的判決）管轄法院的檢察官、受判決的人、受判決人的法定代理人或配偶，或是受判決人死亡後他的配偶、直系血親等人都可以向法院聲請再審；至於如果是為受判決人的不利益來聲請，則只有檢察官和自訴人可以，而陳先生的案例中，陳先生和檢察官都是為了陳先生的利益來聲請，因此都可以當再審的聲請權人。
(3) 什麼情況可以聲請再審 至於要聲請再審還必須要符合刑事訴訟法420條規定的六種情形才可以。 包含：
- 原本判決用的證物被證明是偽造或是變造而來的；
- 原本判決用的證言、鑑定或是通譯被證明是虛偽的；
- 被判有罪的人，受證明是被誣告的；
- 原本判決所依據的通常法院或特別法院的裁判，已經確定變更；
- 參與原判決或是前審判決的法官、檢察官、警察，因為該案件犯職務相關的最並且受證明或受懲戒，並且會影響原本判決；
- 發現的事實或是證據，單獨來看或是和之前的證據來綜合判斷，可以認為受到有罪判決的人，應該是無罪的或是可以受到免訴、免刑或是更輕的判決。 而這次的陳先生與檢察官的聲請是認為有第6種的情況。
(4) 再審聲請後的結果 最後如果法院認為再審的提出有理由，就會裁定開啟再審，而原判決就會失去效力，整個案件就會重新開始審判；但如果法院認為無理由，就會以裁定將聲請駁回，並且聲請人不可以用相同的理由，再跟法院聲請再審。
【本件案例，法院的看法是什麼？】
回到這次的案例，陳先生與檢察官分別提出聲請，而法院也分別作出回應。
陳先生提出兩份新的鑑定報告，當作新證據，而�檢察官則提出民事再審判決、和解筆錄的做新證據，並認為陳先生受鑑定已經達到全盲的程度，應該是所謂的不能未遂（不能未遂的部分因為篇幅的關係，先不談）。
就陳先生與檢察官的聲請，法院之所以會駁回裁定，圍繞在以下的問題： 「所提出的新鑑定報告，有沒有辦法證明陳先生請領保險時，視力已經達到萬國視力標準的0.01以下？」
「新的鑑定報告和原審的證據（包含當初陳先生打球、跳舞的影片、考試考卷、當年社群網站的貼文以及證人之供述）一起判斷後，有沒有辦法推翻原審的認定？」
最終法院認為鑑定報告雖然提到陳先生具有視覺功能異常、視皮質損傷是盲視病人，但都無法證明陳先生在請領保險時，他的視力確實在0.01以下，並且參照如陳先生教學桌球的影片、陳先生寫考卷的狀況，與鑑定報告提到陳先生鑑定後應該有的狀況都是有所出入的，所以認為鑑定報告沒有辦法推翻原審的認定。
此外刑庭法院也認為，民庭再審的判決只是認定陳先生當時視力狀況確實為全盲，但沒有否認陳先生請領保險時沒有達到保險契約的標準，並且民庭對於證據取捨與刑庭的證據取捨標準不一樣，不能拿民事再審的判決來拘束刑事判決。 綜合上面還有其他細部的理由，刑庭法院裁定駁回陳先生與檢察官的再審。
【正義、真相究竟是什麼？值得我們深思】
這次法院的裁定，或許引起許多的討論與批評，但我們都回不去當年，去了解當時的狀況，法院、訴訟的當事人只能透過各種的證據，去拼湊出各自相信的樣貌，聲請人的聲請、法院的裁定，於法、於情、於理是否正確，而合於每個人心中的正義，值得我們好好思考。
全國法規資料庫 刑事訴訟法427條：https://reurl.cc/NqKpoq 刑事訴訟法420條：https://reurl.cc/klK7jK
新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/7092217