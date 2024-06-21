緊急安置和強制住院：台灣精神衛生法的程序詳解

【強制住院最長必須住多久？有可能關永遠嗎？】

至於「強制住院」病患最多需要住多久，依照精神衛生法第63條的規定，法院每次裁定最多不能超過60天，如果要延長，就必須要由制定的精神醫療機構在第一次裁定的住院期間屆滿14天前，再次向法院聲請，而延長的天數最多也是60天，因此總計下來一次的「強制住院」最多只能120天，並不可能也不行把病人永遠關在醫院中，嚴重侵害他的人身自由。

但有時候病人在120天內無法痊癒，仍然有可能傷害自己或是他人時怎麼辦？ 在這種情況下，修法理由有提到，必須指定的精神醫療機構重新依第59條，再次經過強制鑑定並且詢問病人的意見後，在病人拒絕或無法表達的情況下，檢附相關文件，向法院聲請強制住院，由法院做新一次強制住院的裁定。

總結而言，在台灣其實不太有辦法像黑暗榮耀所演的一樣，將病人或是將原本不是精神病��的人認定成精神病，將他永遠送入精神病院中強制住院。並且就近期的修法，也一在強調的核心就是對精神病患的人權保障，對於人身自由限制更加嚴格的把關，復仇的爽快還是留在劇中，現實中難以也不可以利用制度來還原。

全國法規資料庫 精神衛生法：https://reurl.cc/ykjxZE 精神衛生法第59條：https://reurl.cc/2Wk54E 精神衛生法第63條：https://reurl.cc/EGMO7v