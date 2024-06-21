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緊急安置和強制住院：台灣精神衛生法的程序詳解

緊急安置和強制住院：台灣精神衛生法的程序詳解

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-04-25更新 2024-06-21
雷皓明律師
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近期夯劇黑暗榮耀的劇情中，女主角為了報復拋棄她的母親，最後將母親送入精神病院，完成對母親的復仇。

【黑暗榮耀－大復仇送母親進精神病院，台灣有類似規定？】

近期夯劇黑暗榮耀的劇情中，女主角為了報復拋棄她的母親，最後將母親送入精神病院，完成對母親的復仇。

主角將母親送進精神病院，在法律的用語上叫做「強制住院」，我國在《精神衛生法》也有相類似的規定，並且該法在111年12月的時候有新修正，在公布後的2年也就是明年113年就會施行。以下讓本文以我國法新修正的規定，針對「強制住院」來簡單介紹。

【在強制住院前，有另一個程序叫「緊急安置」】

當精神病患呈現出與現實脫節的精神狀態，導致不能處理自己的事務時，在經專科醫師的診斷後，會被認定是「嚴重病人」。如果這位嚴重病人有傷害自己或是他人的可能時，經過專科醫生診斷認為有全日住院的必要，病人的保護人（保護人通常是病人的法定代理人、監護人或是輔助人，較常見的會是配偶、父母或是跟病人有密切關係的人等）就要協助讓病人住院，這時候如果病人拒絕接受全日住院，依照精神衛生法第59條就會啟動「緊急安置」的程序，由地方主管機關（縣市政府）指定精神醫療機構來「緊急安置」，而這段「緊急安置」的期間，基於對病患的人權保障，不可以超過7天，並且在安置的3天內要完成對病患的強制鑑定，鑑定他是不是需要繼續緊急安置，並進一步由法院認定需不需要後續的強制住院。如果病患在經過專科醫師的鑑定後沒有，緊急安置的必要或不需要強制住院，就可以回家了。

【強制住院誰可以申請？誰來決定？】

延續前面「緊急安置」的程序，嚴重病人在經過強制鑑定後，被認為仍然有全日住院治療的必要時，精神醫療機構要再次詢問病人的意見，如果病人拒絕或是沒辦法表達時，這時候機構就要填寫強制住院的基本資料表以及通報表，並且附上病人和保護人的意見還有診斷證明文件，跟「法院」聲請強制住院的裁定。

也就是說，在台灣要讓嚴重精神病患強制住院並沒有那麼容易，需要經過精神醫療機構的專業認定，還必須多次詢問病人以及保護人的意見，並且由於「強制住院」是對於病患人身自由的嚴重限制，因此最後決定是要由「法院」來以裁判做決定。

【強制住院最長必須住多久？有可能關永遠嗎？】

至於「強制住院」病患最多需要住多久，依照精神衛生法第63條的規定，法院每次裁定最多不能超過60天，如果要延長，就必須要由制定的精神醫療機構在第一次裁定的住院期間屆滿14天前，再次向法院聲請，而延長的天數最多也是60天，因此總計下來一次的「強制住院」最多只能120天，並不可能也不行把病人永遠關在醫院中，嚴重侵害他的人身自由。

但有時候病人在120天內無法痊癒，仍然有可能傷害自己或是他人時怎麼辦？ 在這種情況下，修法理由有提到，必須指定的精神醫療機構重新依第59條，再次經過強制鑑定並且詢問病人的意見後，在病人拒絕或無法表達的情況下，檢附相關文件，向法院聲請強制住院，由法院做新一次強制住院的裁定。

總結而言，在台灣其實不太有辦法像黑暗榮耀所演的一樣，將病人或是將原本不是精神病的人認定成精神病，將他永遠送入精神病院中強制住院。並且就近期的修法，也一在強調的核心就是對精神病患的人權保障，對於人身自由限制更加嚴格的把關，復仇的爽快還是留在劇中，現實中難以也不可以利用制度來還原。

全國法規資料庫 精神衛生法：https://reurl.cc/ykjxZE 精神衛生法第59條：https://reurl.cc/2Wk54E 精神衛生法第63條：https://reurl.cc/EGMO7v

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