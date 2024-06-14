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imB詐騙事件揭秘：以為是完美投資，結果卻是大騙局！.

im.B詐騙事件揭秘：以為是完美投資，結果卻是大騙局！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-05-09更新 2024-06-14
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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本文目錄

最近，最受矚目的詐騙投資案非屬im.B詐騙莫屬。im.B平台近期被爆出所出售的債權95％都是假債權，投資人不但拿不到當初投資約定的利息，連本金也拿不回，目前有上千人受害，受詐騙金額高達25億。

【以為是完美投資，結果卻是大騙局！？】

最近，最受矚目的詐騙投資案非屬im.B詐騙莫屬。im.B平台近期被爆出所出售的債權95％都是假債權，投資人不但拿不到當初投資約定的利息，連本金也拿不回，目前有上千人受害，受詐騙金額高達25億。

究竟im.B經營的業務是什麼？他們是用什麼來詐騙、吸金的主導這一切的人會受什麼處罰？讓本篇娓娓道來。

【im.B平台怎麼運作？被說是詐騙是怎麼回事？】

在了解im.B的手法前，要先了解原先經營的業務模式。

im.B是一個P2P的借貸平台，也就是im.B並不是借款的人，而是去媒合「借款人（要借錢的人）」跟「貸與人（把錢借出去的人」），而im.B的營運方式，就是需要借錢的人，可以透過im.B平台去媒合貸與人，貸與人與借款人成立借貸契約後會取得借款債權，im.B平台會協助貸與人把借款債權出售，讓想投資的人來買這個債權，一起分散錢借出去的風險，並且標榜購買這些債權的人，可以獲得3-5%之利息，而借款人也因此可以借到需要的資金。

當上面所說的都是正常運作時，也就是說平台真的有媒合人借錢，而取得債權轉售給不特定的投資人，最終借款人有把錢跟利息還回來，不論是貸與人、投資人都可以因此獲得當初借款人所借款的本金以及利息，而平台則也可以藉此賺取手續費、媒合費等報酬。聽起來是一個所有人都可以達成自己利益的美好金錢操作，但是近期發生的事，就是im.B平台上讓投資人購買的債權有95%都是假的，平台根本沒有媒合借貸雙方，就自己創造出假的債權吸引投資人投資，以此來吸取投資人的金錢投入。因此可以發現這次主張被平台詐欺的受害者，並不是借錢的人也不是借款人，而是拿錢去投資平台上債權，想要藉此收取利息獲利的投資人。

而一開始之所以不會爆發，是因為平台將後面投資人投入的錢，去支付前面投資人的利息或甚至是本金，讓受騙的人以為，上面所說的運作方式，真的有在運作，吸引原先投資人或新投資人把金錢投入，但到後面開始沒有人投資或是需要付的利息、本金越來越多，主導人付不出來或是不想付已經捲款潛逃時，虛假的騙局就會才會揭開，而這就是我們常常聽到的「龐氏騙局」。

【im.B平台的行為，可以用什麼法規處罰呢？】

接下來讓我們來分析，im.B平台的行為可能犯了什麼罪？

第一個最有可能的就是刑法第339條的詐欺罪，也就是主導這一切的人，為了自己或是第三人的不法所有，用上面提到的「龐氏騙局」詐術來騙取投資人的錢。如果這個成立的話，會被處以五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

至於另外一個有可能成立的，則是銀行法的29條、29條之1，而29條之1是所謂的「非法吸金」。這兩條銀行法合起來看，主要是在規定，只有銀行可以做「存款」等業務，但當有不肖之人（不是銀行），向社會大眾說只要借錢、投資、加入當股東或是其他名義，就可以賺取高額的利息或是紅利，來吸引社會大眾將金錢投入，就會被認為是銀行「收款」的行為，而違反銀行法。

而法院在認定有沒有觸犯29條之1時，主要會將重點放在，當初所說的利息、或是紅利有沒有「顯不相當」，也就是用當時的經濟社會狀況，去判斷所說要給的利息會不會太誇張，而超乎一般的借貸、投資。不過也有人認為「顯不相當」非常抽象，也沒有一定的標準，因此判斷的重點應該是：只要這個不肖之人，實際上根本沒有要跟社會大眾借錢、或是把這些錢用來投資，也就是當初那些吸引大眾拿錢出來的說法都是假的，目的只是要吸取的金錢而已，那這樣就會成立銀行法29條之1的「非法吸金」。

回到im.B的行為，平台當初就是以投資、買賣債權當作名義，吸引投資人把資金大量投入，以此吸收大量的金錢，即便當初標榜的利息可能只有3-5%（或許沒有「顯不相當」），但是實際上根本沒有債權存在，吸引的名義就只是假象，目的只是要吸收大量資金而已，就有可能成立上面所說的「非法吸金」，而依照銀行法，處三年以上十年以下有期徒刑；而當吸收的金額超過一億以上，則會被處罰到七年以上有期徒刑。

總歸來說，im.B的行為可能會成立刑法的「詐欺罪」和銀行法的「非法吸金」。

【小心投資，隨時注意自己的投資是否有貓膩！】

最近的事件，真的讓很多人血本無歸，以為長年積蓄可以藉由投資而賺取更多利益，但最終卻是一個大騙局。雖然有時候即便是小心翼翼，都防不慎防，但還是有必要隨時注意自己投資的東西是不是怪怪的，避免辛苦賺來的錢，被不肖之人全部騙光光。

全國法規資料庫： 刑法第339條：https://reurl.cc/6NoaLZ 銀行法第29條：https://reurl.cc/9Ver1Y 銀行法第29條-1：https://reurl.cc/a1O919

新聞來源：https://www.storm.mg/lifestyle/4784995?mode=whole

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