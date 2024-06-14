im.B詐騙事件揭秘：以為是完美投資，結果卻是大騙局！

【im.B平台的行為，可以用什麼法規處罰呢？】

接下來讓我們來分析，im.B平台的行為可能犯了什麼罪？

第一個最有可能的就是刑法第339條的詐欺罪，也就是主導這一切的人，為了自己或是第三人的不法所有，用上面提到的「龐氏騙局」詐術來騙取投資人的錢。如果這個成立的話，會被處以五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

至於另外一個有可能成立的，則是銀行法的29條、29條之1，而29條之1是所謂的「非法吸金」。這兩條銀行法合起來看，主要是在規定，只有銀行可以做「存款」等業務，但當有不肖之人（不是銀行），向社會大眾說只要借錢、投資、加入當股東或是其他名義，就可以賺取高額的利息或是紅利，來吸引社會大眾將金錢投入，就會被�認為是銀行「收款」的行為，而違反銀行法。

而法院在認定有沒有觸犯29條之1時，主要會將重點放在，當初所說的利息、或是紅利有沒有「顯不相當」，也就是用當時的經濟社會狀況，去判斷所說要給的利息會不會太誇張，而超乎一般的借貸、投資。不過也有人認為「顯不相當」非常抽象，也沒有一定的標準，因此判斷的重點應該是：只要這個不肖之人，實際上根本沒有要跟社會大眾借錢、或是把這些錢用來投資，也就是當初那些吸引大眾拿錢出來的說法都是假的，目的只是要吸取的金錢而已，那這樣就會成立銀行法29條之1的「非法吸金」。

回到im.B的行為，平台當初就是以投資、買賣債權當作名義，吸引投資人把資金大量投入，以此吸收大量的金錢，即便當初標榜的利息可能只有3-5%（或許沒有「顯不相當」），但是實際上根本沒有債權存在，吸引的名義就只是假象，目的只是要吸收大量資金而已，就有可能成立上面所說的「非法吸金」，而依照銀行法，處三年以上十年以下有期徒刑；而當吸收的金額超過一億以上，則會被處罰到七年以上有期徒刑。

總歸來說，im.B的行為可能會成立刑法的「詐欺罪」和銀行法的「非法吸金」。