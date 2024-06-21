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高等法院高雄分院審理一件中國男性來台旅遊遭路燈電死的國賠案件，認定依照國家賠償法高雄市政府工務局養護工程處必須賠償該名男性的父母約共464萬的賠償。中國人民？用我國的國家賠償法？WHY？
近來隨著人民的權利意識逐漸提高，許多人在遇到警察臨檢或者是不合法的盤查時，常常直接拒絕甚至藉機教育員警；部分員警甚至因為人民不配合，直接對人民「起跤動手」。
清明連假結束不久，前段時間不少人都有回鄉掃墓，弔念過世的親人。
�在現代通常為了祭祀的方便，都會將遺體火化成骨灰，放於塔位中或在家中祭拜。
在未亡人心中，逝者的骨灰是非常重要的，也常常衍伸出與骨灰相關的法律爭議，就讓本文簡單的介紹一些關於骨灰的法律問題！
前陣子，一隻東非狒狒逃離原本的受豢養的地方鬧的狒狒揚揚。一開始爭執的是這隻狒狒是誰家的狒狒，但隨著日子的過去，焦點逐漸轉向狒狒被抓到了沒。最後，狒狒在桃園農委會、六福村人員、還有一名獵人的圍捕下被抓到，當下慶祝的人聲鼎狒，卻不知狒狒早已傷重去世。
魔獸來台、林書豪球賽、棒球經典賽、BLACKPINK演唱會，體壇、娛樂圈的盛事超夯。在大家都想去一票難求的情況下，售票日可說是粉絲們的「搶票戰場」。
最近被稱為台版黑暗榮耀的豐原高中師長霸凌同學事件引起極大的關注，身為師長卻成為逼學生走上絕路的兇手，令人感到非常遺憾。學生透過自己的生命引起大眾對這次事件的矚目，未來再遇到相類似的事件後，周遭的我們或者是被害人可以怎麼面對呢？
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