台灣國賠法：外國人權益保障的關鍵變革

【一審地方法院認為可適用國家賠償法】

就「中國人民到底可不可以用國家賠償法」在第二審的時候原被告並沒有繼續爭執，所以這個問題只有在一審有進行討論。一審的理由主要有二：一是，國家賠償法第15條的平等互惠原則有違反人權保障的疑慮。依照國家賠償法（下稱國賠法）第15條：「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。」，舉例來說，有一日本人在台灣因為公共設施太爛而受傷，該名日本人可不可以用台灣的國賠法請求賠償？那就要看台灣人在日本受傷可不可以用日本的國賠法，如果可以的話，那麼這名日本人才可以要求國賠。法院認為這樣的平等互惠原則有違反人權保障與平等原則的疑慮；也就是說，若在台灣因為公共設施很破舊而出意外，依照現行國賠法第15條台灣人可以得到賠償但外國人卻不行，這樣似乎不重視外國人的生命身體的問題；雖然台灣和中國沒有簽平等互惠的條約，但因為國賠法第15條並不合理，所以不可以因為沒有平等互惠條約就認為本案不可國賠。

第二個原因，也更像是政治問題的原因，地方法院參考法務部82年8月5日以（82）法律決字第16337號函釋：「⋯⋯大陸地區人民亦為中華民國人民，該條例及『國家賠償法』，並無禁止大陸地區人民請求國家賠償之規定⋯⋯」以及函詢陸委會，陸委會表示「基於人權保障及人道理念」，可適用國家賠償法。陸委會在此輕身一跳迴避了敏感的「大陸人民地區人民是否屬於台灣地區人民」的問題，而法院接受陸委會的見��解。綜上，法院認為本案適用國家賠償法。