台版黑暗榮耀事件：霸凌發生時的應對之道

【霸凌之下，諸多違法】

本件學校的教職員做了許多令人匪夷所思的事情，如：違法搜身、指控被害學生偷錢、指控學生吸毒而要求學生驗尿等等。其實像是搜身、搜書包，在「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」都有提到應如何進行，第28點規定必須要有相當理由、證據或者是避免緊急危害才可以進行搜身或檢查私人物品，而且必須要全程錄影；又或者是第29點規定還要有甲長會或學生會代表、教師等二名陪同才可以對學生物品進行安全檢查。顯然該所高中通通沒遵守。

關於管教失當會有什麼法律上的責任，原則上會回到一般的民法、刑法和國家賠償法（因為學校教職員是公務員）去處理。舉例來說：本所高中的教職員很可能已經犯下強制罪（以高壓的態度叫學生配合檢查、讓學生受教權深受影響）；而一直指控學生偷錢、吸毒可能也會有誹謗罪的問題。另外就民事的部分，當然對學生生前的精神損害以及對其父母因兒子過世的精神賠償，也都會在日後官司的計算範圍當中。所以該所學校以及本案的教職員之後還有很多法律程序要面對。

現在說法律似乎有點晚了，法律有時不能解決人世間的所有問題，重要的是下次這類事情不再發生，被害人可能因為龐大的心理壓力不敢挺身而出，但人人都有可能阻止這種憾事、都可以不只是旁觀者。最後再附帶一提，1953是反霸凌專線，該用的時候請務必要用啊！

新聞來源：https://www.nownews.com/news/6091490