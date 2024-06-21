友情被賣掉？一同搶票與票券轉售的法律觀點

【一起搶票之後再來分，這樣的法律關係是什麼？】

在處理後續票賣出去的問題之前要先了解，大家說好一起搶票彼此之間的法律關係是什麼？

由於這是一種比較特殊的型態，所以有點難用平常我們比較常聽到民法有規定的契約來解釋，這時候就要以「無名契約（沒有規定在民法裡的契約型態）」來解釋。而有一種「合資契約」，就恰好符合這種搶票團體的型態。

「合資契約」是指大家共同出資，但不是為了要經營一個共同事業，只是要一起去做一件事，像是比較常見的一起投資股票、一起蓋房子或是一起買演唱會門票。 「合資契約」雖然民法沒有規定，但性質跟「合夥契約（也是大家一起出資，但是以經營一個共同事業為目的）」很像，所以在探討合資契約的法律關係時，依照法院的見解，就是會類推適用合夥的規定。

所以回到一起搶票的關係，大家一開始是一起出資去搶演場會門票，搶到的門票類推合夥契約的規定，會是全體合資人的財產，大家公同共有這些票，也就是說這些票是大家一起的，至於後續大家怎麼分，才依照約定或全體出資人同意，把票分給一開始有說要買的人。

至於搶到太多又賣不掉或是搶到太少怎麼辦？搶太多的話，依合夥的規定大家對這些票的票錢會負無限責任，也就是大家要一起分擔多搶到票的損失；至於搶太少誰可以去，一樣類推合夥的規定，要合資的人全部同意，哪一張票要分給誰來決定，或是一開始大家有約定就依照大家的約定。