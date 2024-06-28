逝者的骨灰：法律上的遺產與共有物

【骨灰怎麼祭祀，要怎麼喬？可以分割嗎？】

至於如果繼承人們對骨灰要放在哪裡，怎麼祭祀喬不攏，有法規規定要怎麼喬嗎？

依照前面提到的，骨灰是屬於全體繼承人「公同共有」的物，因此適用的法規上就要回到民法「公同共有」的規定，在決定骨灰放哪裡、怎麼祭祀都是屬於對共有物的「管理」，因此依照民法828條準用820條的規定，可以用契約來約定怎麼做，如果沒有契約約定的話，那就由全體繼承人投票表決，以過半數同意來決定要怎麼做。 但如果每次決定這些事時繼承人都會吵得不可開交，可以把骨灰分割，每個繼承人都拿一點來祭祀嗎？

如果是私下約定好用分管契約的方式來處理，當然沒有問題，但如果是要經由訴訟來分割，依照法院過往的判決，會認為骨灰性質上是屬於不可以分割之物，所以不能分割給每個繼承人各拿一點來祭祀！

以上是關於骨灰或是遺體比較常見的法律問題，骨灰是逝者留在世上的象徵，是未亡人弔念的媒介，簡單了解其中的法律問題，遇到時心裡有個底，才不會慌亂。

全國法規資料庫 民法第1151條：https://reurl.cc/yklaLE ��民法第1174條：https://reurl.cc/eXZozb 民法第828條：https://reurl.cc/pLVRva 民法第820條：https://reurl.cc/EGav6k