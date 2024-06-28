逝者的骨灰：法律上的遺產與共有物

【什麼！？骨灰原來有這些法律問題！】
清明連假結束不久，前段時間不少人都有回鄉掃墓，弔念過世的親人。 在現代通常為了祭祀的方便，都會將遺體火化成骨灰，放於塔位中或在家中祭拜。 在未亡人心中，逝者的骨灰是非常重要的，也常常衍伸出與骨灰相關的法律爭議，就讓本文簡單的介紹一些關於骨灰的法律問題！
【骨灰在法律上是什麼？屬於誰的呢？】
首先，要先釐清骨灰在法律上的性質是什麼？
遍尋法規並沒有規定，但依照實務的運作、學者的解釋，多數見解都認為逝者的遺體是民法上的「物」，而由遺體化成的骨灰也因此會被認定為民法上的「物」，並且算是被繼承人的「遺產」。
既然是「遺產」那就可以由逝者的繼承人來繼承，如果只有一個繼承人，骨灰會屬於該繼承人的所有物，但如果有好幾個繼承人，那依照民法第1151條的規定，骨灰就會是全體繼承人「公同共有」的物。
【骨灰可以拋棄繼承嗎？】
當未亡人成為繼承人時，依照民法1174條的規定，可以在三個月內向法院辦理拋棄繼承，放棄繼承所有被繼承人的權利以及義務，比較常見的就是放棄繼受繼承人的財產和債務。
但問題來了，骨灰在辦理拋棄繼承時也可以一起拋棄嗎？或是辦理拋棄繼承之後就會喪失骨灰的所有權嗎？
依照最高法院對屍體的見解，認為屍體仍然留存著死者的人格，而是「具有人格性��的物」，所以基於對人性尊嚴的尊重，要處分屍體時不可以違背公序良俗，所以當繼承人取得遺體的所有權之後，因為慎終追遠的傳統禮俗，不可以用拋棄繼承來拋棄，因此即便是辦理了拋棄繼承，拋棄繼承一切被繼承人的權利義務，效果也不會包含到遺體上。（最高法院109年度台上字第2627號民事判決參照）而由於骨灰由遺體化成，因此筆者認為，骨灰的處理方式也應該比照法院的見解，不可以藉由拋棄繼承來拋棄，並且即便是辦了拋棄繼承，也不會喪失骨灰的所有權。
【骨灰怎麼祭祀，要怎麼喬？可以分割嗎？】
至於如果繼承人們對骨灰要放在哪裡，怎麼祭祀喬不攏，有法規規定要怎麼喬嗎？
依照前面提到的，骨灰是屬於全體繼承人「公同共有」的物，因此適用的法規上就要回到民法「公同共有」的規定，在決定骨灰放哪裡、怎麼祭祀都是屬於對共有物的「管理」，因此依照民法828條準用820條的規定，可以用契約來約定怎麼做，如果沒有契約約定的話，那就由全體繼承人投票表決，以過半數同意來決定要怎麼做。 但如果每次決定這些事時繼承人都會吵得不可開交，可以把骨灰分割，每個繼承人都拿一點來祭祀嗎？
如果是私下約定好用分管契約的方式來處理，當然沒有問題，但如果是要經由訴訟來分割，依照法院過往的判決，會認為骨灰性質上是屬於不可以分割之物，所以不能分割給每個繼承人各拿一點來祭祀！
以上是關於骨灰或是遺體比較常見的法律問題，骨灰是逝者留在世上的象徵，是未亡人弔念的媒介，簡單了解其中的法律問題，遇到時心裡有個底，才不會慌亂。
全國法規資料庫 民法第1151條：https://reurl.cc/yklaLE ��民法第1174條：https://reurl.cc/eXZozb 民法第828條：https://reurl.cc/pLVRva 民法第820條：https://reurl.cc/EGav6k