東非狒狒之死：法律透視下的悲劇

【釐清狒狒之死，跟甚麼法規有關？】

在這件事件中，最有相關聯並且適用的法規是《野生動物保育法》，但在進入法規與事實結合的分析前，要先了解東非狒狒在台灣是屬於甚麼類型的動物，因為動物是屬於「野生動物」或是「保育類野生動物」，在適用野生動物保育法時會有所不同。

依照野生動物保育諮詢委員會公布的野生動物名錄中，東非狒狒屬於靈長目動物並且為「保育類野生動物」，所以在法規適用上，就要用保育類野生動物的規定。

至於保育類野生動物的生殺，野生動物保育法怎麼規定呢？ 依照該法第18條第1項，保育類野生動物原則上就是要保育他們，所以不可以騷擾、虐待、獵捕、宰殺或是用在其他用途上。但同條的但書有例外的兩種情形可以獵捕，那就是為了維持生物平衡，在該保育類動物族群量逾越環境容許量的時候；另一個則是為了學術研究或教育目的，在經過中央主管機關農委會的許可後，則可以把保育類動物用在其他用途上�。

此外，依照同法21條1項但書 規定，在條文羅列的包含「危及公共安全或人類性命之虞」等其他4種情形下，應該先報請主管機關來處理，不能自己處理。但如果情況緊急，則可以不用報請主管機關，可以自行用人道的方式獵捕或是宰殺保育類野生動物，以防止危害的發生。而同條的第2項則特別把危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖並且情況緊急，拉出來做類似的規定。 以上是關於保育類野生動物，可否獵殺的規範。

回到圍捕狒狒的過程，當時當然沒有第18條第1項數量太多或是學術作用的情況，再來雖然當時看似情況緊急，但沒有野生動物保育法第21條第2項規定的狒狒有害農林作物、家禽、家畜或水產養殖的情形，並且如果當下狒狒不是作勢要攻擊在場的人，而是要從倉庫縫隙中逃走，則也沒有危及公共安全或人類安全的緊急情況，因此也不適用第21條第1項但書的規定，可以殺狒狒。

總結來說，根據新聞畫面所呈現的情形，當下並沒有任何可以依照野生動物保育法規定的情況可以獵殺狒狒。