東非狒狒之死：法律透視下的悲劇

【狒狒揚揚，卻悲劇收場】
前陣子，一隻東非狒狒逃離原本的受豢養的地方鬧的狒狒揚揚。一開始爭執的是這隻狒狒是誰家的狒狒，但隨著日子的過去，焦點逐漸轉向狒狒被抓到了沒。最後，狒狒在桃園農委會、六福村人員、還有一名獵人的圍捕下被抓到，當下慶祝的人聲鼎狒，卻不知狒狒早已傷重去世。
如今狒狒之死成為焦點，受討論的莫過於當時獵人開的那一槍，而究竟誰要負責，獵人有責任嗎？讓筆者以法律的角度來分析這件狒狒之死的悲劇。
【釐清狒狒之死，跟甚麼法規有關？】
在這件事件中，最有相關聯並且適用的法規是《野生動物保育法》，但在進入法規與事實結合的分析前，要先了解東非狒狒在台灣是屬於甚麼類型的動物，因為動物是屬於「野生動物」或是「保育類野生動物」，在適用野生動物保育法時會有所不同。
依照野生動物保育諮詢委員會公布的野生動物名錄中，東非狒狒屬於靈長目動物並且為「保育類野生動物」，所以在法規適用上，就要用保育類野生動物的規定。
至於保育類野生動物的生殺，野生動物保育法怎麼規定呢？ 依照該法第18條第1項，保育類野生動物原則上就是要保育他們，所以不可以騷擾、虐待、獵捕、宰殺或是用在其他用途上。但同條的但書有例外的兩種情形可以獵捕，那就是為了維持生物平衡，在該保育類動物族群量逾越環境容許量的時候；另一個則是為了學術研究或教育目的，在經過中央主管機關農委會的許可後，則可以把保育類動物用在其他用途上�。
此外，依照同法21條1項但書 規定，在條文羅列的包含「危及公共安全或人類性命之虞」等其他4種情形下，應該先報請主管機關來處理，不能自己處理。但如果情況緊急，則可以不用報請主管機關，可以自行用人道的方式獵捕或是宰殺保育類野生動物，以防止危害的發生。而同條的第2項則特別把危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖並且情況緊急，拉出來做類似的規定。 以上是關於保育類野生動物，可否獵殺的規範。
回到圍捕狒狒的過程，當時當然沒有第18條第1項數量太多或是學術作用的情況，再來雖然當時看似情況緊急，但沒有野生動物保育法第21條第2項規定的狒狒有害農林作物、家禽、家畜或水產養殖的情形，並且如果當下狒狒不是作勢要攻擊在場的人，而是要從倉庫縫隙中逃走，則也沒有危及公共安全或人類安全的緊急情況，因此也不適用第21條第1項但書的規定，可以殺狒狒。
總結來說，根據新聞畫面所呈現的情形，當下並沒有任何可以依照野生動物保育法規定的情況可以獵殺狒狒。
【開槍獵人，要負什麼責任？】
至於獵人呢？先不討論是誰下令他開的槍，如果是獵人自行開槍的話，那依照野生動物保育法第41條的規定，他可能會被判處6個月以上5年以下有期徒刑，並且得併科20萬以上100萬以下的罰金，可以說是相當重的刑事責任。
不過根據新聞媒體的資訊，獵人是聽從他誤以為是農務局的人下令才開槍的，也就是說，他誤以為當下情況緊急，並且有主管機關的授權，所以在當下開槍是可以阻卻違法，所以他才開槍。這種認知上的錯誤，在刑法中被稱之為「容許構成要件錯誤」，依照實務過往的處理，會將獵人以��過失犯來論罪。
而由於野生動物保育法第41條的規定並沒有罰過失犯，所以獵人的行為最終可能不需受刑罰的處罰。
【制定明確、透明程序，避免悲劇再次發生】
狒狒之死，在進入調查程序後，最終誰該負責還沒有定論，本文僅是用法律的角度分析後續可能的發展。
但這次的悲劇卻早已揭發行政的失靈，最終到底是誰負責固然重要，但該檢討的還是需要制定一套針對此種野生動物出逃圍捕的機制，以明確且公開透明的規範，使各個機關、團體在圍捕的過程，有效溝通、合作，並且權責明確，或許才是狒心哀悼之餘，應該也必須做的事。
全國法規資料庫 野生動物保育法第18條第1項：https://reurl.cc/pLVRGl 野生動物保育法21條1項但書：https://reurl.cc/NqEovn 野生動物保育法第41條：https://reurl.cc/8qOVK4
新聞來源：https://news.tvbs.com.tw/life/2080621