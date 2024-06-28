當執法越界：員警傷害案件背後的法律辯論

【員警對民眾施以強致力一定都是犯罪嗎？】
當然不是！國家以及社會需要員警協助維繫秩序，因此只要符合《警察職權行使法》等規定，員警本來就可以對不服從的人民使用強制力。過往也有實務判決是以「容許構成要件錯誤」（如：遊行中警方運用強制力將民眾帶離現場是否有強制罪、剝奪他人行動自由罪的容許構成要件錯誤的問題。（臺灣臺北地方法院刑事判決107年度自字第12號））作為部分論理。
而什麼是「容許構成要件錯誤」呢？簡單來說，就是對於「實際上究竟發生了什麼事情」產生誤解，而認為自己是合法的。比如說：如果員警以為民眾轉身要拿球棒痛毆員警，但民眾只是要轉身遮口鼻打噴嚏有禮貌，而警察直接來一個大外割，那就可以說是「容許構成要件錯誤」，現行法院是以過失來論，也就是說，傷害行為會論以過失傷害罪（然若該罪並無過失規定，則不處罰）。
【沒有什麼錯誤不錯誤的問題】
或許在前述解釋「容許構成要件錯誤」大家看了不太懂，不過沒關係！因為在這兩個案件當中，法院似乎都認為並沒有錯誤問題，也就是法院認為，員警知道自己已經執法的過分了，卻還是一直做，根本就沒有什麼看錯、理解錯的問題，員警從頭到尾心知肚明，而直接判決員警犯傷害罪、強制罪或妨礙自由罪。因此，即便前述的「錯誤問題」可能可以讓員警無罪或被處以比較輕的刑，但執法機關還是要秉持著執法原則、遵守相關法律，否則也可能直接成立犯罪喔！
新聞來源：https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4197647 https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4188735