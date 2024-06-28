當執法越界：員警傷害案件背後的法律辯論

【員警對民眾施以強致力一定都是犯罪嗎？】

當然不是！國家以及社會需要員警協助維繫秩序，因此只要符合《警察職權行使法》等規定，員警本來就可以對不服從的人民使用強制力。過往也有實務判決是以「容許構成要件錯誤」（如：遊行中警方運用強制力將民眾帶離現場是否有強制罪、剝奪他人行動自由罪的容許構成要件錯誤的問題。（臺灣臺北地方法院刑事判決107年度自字第12號））作為部分論理。

而什麼是「容許構成要件錯誤」呢？簡單來說，就是對於「實際上究竟發生了什麼事情」產生誤解，而認為自己是合法的。比如說：如果員警以為民眾轉身要拿球棒痛毆員警，但民眾只是要轉身遮口鼻打噴嚏有禮貌，而警察直接來一個大外割，那就可以說是「容許構成要件錯誤」，現行法院是以過失來論，也就是說，傷害行為會論以過失傷害罪（然若該罪並無過失規定，則不處罰）。