精神健康與法律：台灣保險詐欺案的深度探討

【罹患憂鬱症，被告詐欺罪？】
兩週前台北地方法院有一則關於詐欺罪的判決（臺灣臺北地方法院109年度原易字第6號刑事判決），案件事實為有一家人共八位在長期在自己沒有罹患精神疾病的情況下，以自己罹患憂鬱症、焦慮、自傷、被害妄想等情形看診並且住院治療，並以這些就診紀錄申請保險理賠金。
檢察官在起訴書裡面提到，這些被告能進行一般社交活動（如：唱卡拉OK、出遊），看起來心情平穩、有笑容、會想和醫院請假外出，且曾經說「住院前要先投保、過一段時間再去門診、要裝成精神頹廢、長期失業、失眠，常有自殺念頭」；檢察官還附上監聽譯文，有聽到被告們談到保險理賠怎麼分配、住院賺錢、保險金很高等等的談話內容，以此認為被告詐領保險金，以詐欺罪起訴。
【法院：八名被告皆無罪】
法院判決被告行為並不成立詐欺罪的理由眾多，不過可以歸結為最最主要的一個原因—法院尊重各醫院醫療團隊的專業判斷。這八名被告他們到了不同醫院看診以及住院，醫院裡的醫生都有幫他們進行診斷，看是否有符合精神疾病（如：憂鬱症、思覺失調症）的症狀，並且在被告們身上有觀察到如：抑鬱、幻聽、人際退縮、自殺、情感障礙的情形，這些醫院基於對於病人的觀察開藥或者讓病人住院，因此法院認為在專業醫療團隊皆認定被告有精神疾病的情況下，被告們去申請保險金當然就不是騙錢。
法院又怎麼回應檢察官的起訴內容呢？法院認為，不能認為被告能從事一般社交活動、表情有笑容、病情回穩、詢問病房保險金理賠事宜、談論保險金分配事宜、無自殺想法⋯⋯，就說被告沒有生病；法院也認為，就算被告將住院當作是賺錢手法，也不一定就是裝病詐保；而雖有被告自己表示「又沒真的生病」，但許多精神疾病的症狀�之一本來就是欠缺病識感。
【法院尊重精神醫學專業】
法院在本案當中對精神科專業展現了高度的尊重，且也對精神疾病有正確的認識，比如：笑容滿面、出門玩的人還是可能會有憂鬱症、不認為自己生病（沒有病識感）還是有可能是病人。
上篇我們提到裝盲成立詐欺罪，為何這篇法院會認為沒有裝病詐保呢？小編認為重要的一點在於，精神疾病是心理的疾病，不是當事人的人很難知道那個人確切的心理狀況如何；不過，「是不是看得到」這件事，因為大部分的人（包括法官）都看得見、都可以理解看得到的情況下我們會怎麼行動，法官就比較容易依憑自己或一般大眾的經驗去判斷被告有沒有裝盲，所以在本案的情形，法院選擇尊重、信任第一線接觸被告的專業精神醫療團隊，也就很合理了。你們又是怎麼想的呢？
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