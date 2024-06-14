精神健康與法律：台灣保險詐欺案的深度探討

【罹患憂鬱症，被告詐欺罪？】

兩週前台北地方法院有一則關於詐欺罪的判決（臺灣臺北地方法院109年度原易字第6號刑事判決），案件事實為有一家人共八位在長期在自己沒有罹患精神疾病的情況下，以自己罹患憂鬱症、焦慮、自傷、被害妄想等情形看診並且住院治療，並以這些就診紀錄申請保險理賠金。

檢察官在起訴書裡面提到，這些被告能進行一般社交活動（如：唱卡拉OK、出遊），看起來心情平穩、有笑容、會想和醫院請假外出，且曾經說「住院前要先投保、過一段時間再去門診、要裝成精神頹廢、長期失業、失眠，常有自殺念頭」；檢察官還附上監聽譯文，有聽到被告們談到保險理賠怎麼分配、住院賺錢、保險金很高等等的談話內容，以此認為被告詐領保險金，以詐欺罪起訴。