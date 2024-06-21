從黑暗榮耀看教唆犯與幫助犯的法律細節

【你看是黑暗榮耀，我看倒像教唆幫助⋯⋯】

小編最近稍稍追了一下黑暗榮耀，不過職業病又發作惹⋯⋯（以下有雷，不喜勿入）

劇裡演到了兩個橋段，一個橋段是文同珢想把李錫在殺了，便利用洪英艾人格上的弱點，讓洪英艾去殺了李錫在；另外一個橋段是，同樣是文同珢想害人，她想弄瞎全宰寯，就對同樣也對全宰寯不滿的崔惠程提供傷害眼睛的器具，但對崔惠程說，至於要傷不傷，就隨便崔自己做主。

這兩個橋段當中，文同珢都沒有真正去做殺人或重傷他人（把眼睛弄瞎）的行為，但如果在台灣的法庭上，文同珢的責任如何？