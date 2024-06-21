從黑暗榮耀看教唆犯與幫助犯的法律細節

【你看是黑暗榮耀，我看倒像教唆幫助⋯⋯】
小編最近稍稍追了一下黑暗榮耀，不過職業病又發作惹⋯⋯（以下有雷，不喜勿入）
劇裡演到了兩個橋段，一個橋段是文同珢想把李錫在殺了，便利用洪英艾人格上的弱點，讓洪英艾去殺了李錫在；另外一個橋段是，同樣是文同珢想害人，她想弄瞎全宰寯，就對同樣也對全宰寯不滿的崔惠程提供傷害眼睛的器具，但對崔惠程說，至於要傷不傷，就隨便崔自己做主。
這兩個橋段當中，文同珢都沒有真正去做殺人或重傷他人（把眼睛弄瞎）的行為，但如果在台灣的法庭上，文同珢的責任如何？
【教唆和幫助】
刑法上有規定教唆犯與幫助犯，前者規定在刑法第29條，指的是雖然不是自己去做侵害行為，但是透過自己的教唆，惹起某個本來沒有想犯罪，但後來因為這樣的教唆去犯罪的人。幫助犯則是規定在刑法第30條，顧名思義也就是「幫助」犯罪（必須要是該犯罪人已經想要犯罪，而幫助犯提供幫助），無論是物理上或者是精神上幫助都算。
【第一橋段】
在這個橋段中，文並沒有去鼓勵洪殺李，只是利用洪性格上的弱點去殺李，這部分在法律上應該很難被認為是教唆，因為教唆若要處罰，應該是比如，在洪並沒有想要殺李的情形下，文有叫洪去殺人，洪最後還真的做了，這樣文才會成立教唆犯，且洪在這個橋段中，根本也不是因為被文叫去殺人才殺的，是因為自己扛不住內心的衝擊而殺了李；文也不會成立幫助犯，因為文並沒有在洪想殺了李的情況下幫助洪完成這個計畫。
【第二橋段】
雖然崔惠程對全宰寯同樣懷恨在心，但在文同珢的慫恿之前，崔並沒有想要將全的眼睛弄瞎的意思。崔想要重傷全的故意是在受到文的煽棟下才發生的，因此在惹起崔的重傷故意的部分，文很有可能會被論以教唆重傷罪。此外，文還有提供器具讓崔去弄瞎規律使用眼藥水的全的眼睛，這部分則是論以幫助重傷罪。附帶一提，在法院的實務上，當一個人同時成立某罪的幫助犯與教唆犯，最後在論罪的時候會由程度比較嚴重的教唆犯吸收較輕的幫助犯，因此，這個橋段裡，文會被論以教唆重傷罪。
黑暗榮耀的人物關係圖非常複雜（網路上有不少善心人士畫出人物關係圖），加上法律大家不知道是不是看了更痛苦了⋯希望大家可以透過劇情又多瞭解了一些法律，如果沒有多了解的話⋯⋯那就盡情追劇吧！