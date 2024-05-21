當好玩變侵權：偷剪頭髮事件的法律探討

人與人之間的相處真的可以發生很多有趣的事情，最近小編看到幾個「在公共場合趁人不備剪頭髮」的新聞，雖然不知道為什麼要趁人不注意偷剪別人的頭髮，但小編還是職業病的開始想這樣子在刑法上會不會有什麼問題？

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