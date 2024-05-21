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人與人之間的相處真的可以發生很多有趣的事情，最近小編看到幾個「在公共場合趁人不備剪頭髮」的新聞，雖然不知道為什麼要趁人不注意偷剪別人的頭髮，但小編還是職業病的開始想這樣子在刑法上會不會有什麼問題？
五億高中生墜樓之謎到現在仍然尚未被解開，陸陸續續仍然還有新聞出來，法院也將在六月底處理婚姻有沒有效的問題。目前檢察官就與高中生結婚的夏男殺人罪部分不起訴，不過以「使公務員登載不實罪」起訴夏男。
日前，屏東一名男大學半夜到宿舍走廊裝水時，聽到鄰居房間傳來情侶「愛愛」的聲音，於是打開手機的錄影，悄悄的站在鄰居房門50公分處，錄下情侶纏綿悱撤的聲音，之後更將影片上傳到社群平台，發文把當下聽到聲音的過程寫了出來，情侶在社群網站看到貼文後，生氣的報警處理，後來男大學受到檢察官起訴，法官審理後依「無故竊錄他人非公開活動罪」和「散布竊錄他人非公開活動內容罪」判處50天拘役和3個月有期徒刑，但緩刑2年。
前陣子，新竹一名女子要到ATM領錢時，發現ATM的出鈔口，自己吐出了1萬，高興之餘，就把這1萬元當意外之財收入口袋，後來郵�局點鈔發現少了錢，報警後才發現是被女子拿走。後來女子被起訴，最後除了要歸還1萬塊外，還被判處1萬2千元。
日前有一名女子在百貨公司購物時，在走道上被電線絆倒，跌倒後除了受傷以外，身上的東西也有毀損。事情發生後，女子對百貨公司提告，請求財產損害和慰撫金的賠償，不過女子除了以常見的侵權行為損賠請求以外，比較特別的是提出了所謂的「懲罰性賠償金」請求，那這是什麼呢？
法院判決主文上常常出現以下的文字（或類似文字）：「⋯⋯處有期徒刑OO月，如易科罰金，以新臺幣OO元折算壹日。」判決主文寫的「如易科罰金」，一定可以易科罰金嗎？如果沒有寫，一定不可以易科罰金嗎？這個的問題也是前陣子「松山之亂」（2021年四海幫闖入警局大砸會）被拒絕不得易科罰金所面對的問題。
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