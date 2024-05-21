揭開消保法第51條的秘密：懲罰性賠償金，消費者的利益守護者！

【消費者也有過失，懲罰性賠償金怎麼算？】

一般來說，在意外發生之釐清責任後，消費者沒有責任，那懲罰性賠償金的計算，就是消費者請求的損害額乘上倍數，就是懲罰性賠償金的數額（例如，損害額100萬x0.5倍，懲罰性賠償金就是50萬）。

但如果消費者也有過失（也就是所謂的「與有過失」），那消費者自己過失的比例要扣掉嗎？最後怎麼計算？

依照法院的多數見解，當消費者也有過失的時候，會把他過失的部分扣除，但最後總共要賠多少要怎麼計算，就有不同的見解，有實務見解認為算法是「損害額x過失比例+懲罰性賠償金（損害額x過失比例x懲罰倍數），但也有見解認為算法是「［損害額+懲罰性賠償金（損害額x懲罰倍數）］x過失比例」。

舉例來說，如果消費者的損害額是100萬，企業經營者要負的過失比例是50%，懲罰倍數是0.5倍，那在第一種算法就會是100x50%+(100x50%x0.5)=75萬；但在第二種算法則會是［100+(100x0.5)］x50%＝75萬，雖然兩個算法答案是一樣的，但是第一種算法認為懲罰性賠償金應該將過失比例計算進去，但第二種算法則認為過失比例在總額中計算就可以了，不過因為兩個在結果上沒有實質上的差異，法規也沒有規定特定的算法，因此目前法院也還沒有既定的見解，但筆者認為，基於懲罰性賠償金的「賠償額」是企業經營者應該負擔的損害填補責任，那過失比例應該先算進懲罰性賠償金，而不是在總額中計算比較合理。