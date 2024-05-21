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揭開消保法第51條的秘密：懲罰性賠償金，消費者的利益守護者！

揭開消保法第51條的秘密：懲罰性賠償金，消費者的利益守護者！

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-07-11更新 2024-05-21
雷皓明律師
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日前有一名女子在百貨公司購物時，在走道上被電線絆倒，跌倒後除了受傷以外，身上的東西也有毀損。事情發生後，女子對百貨公司提告，請求財產損害和慰撫金的賠償，不過女子除了以常見的侵權行為損賠請求以外，比較特別的是提出了所謂的「懲罰性賠償金」請求，那這是什麼呢？

【損害賠償變多！？消保法51條的秘密！】

日前有一名女子在百貨公司購物時，在走道上被電線絆倒，跌倒後除了受傷以外，身上的東西也有毀損。事情發生後，女子對百貨公司提告，請求財產損害和慰撫金的賠償，不過女子除了以常見的侵權行為損賠請求以外，比較特別的是提出了所謂的「懲罰性賠償金」請求，那這是什麼呢？

當我們在店家時，如果因為店家的關係，受傷、隨身的物品損毀，在釐清雙方的過失責任後，除了民法的規定以外，身為消費者的我們，其實還可以依照消費者保護法（下稱：消保法）的規定，向店家也就是企業經營者請求「懲罰性賠償金」，而請求的依據，就規定在消保法第51條之中。至於這條怎麼用？金額怎麼算？就讓我們看下去！

【消保法51條規定了什麼？】

消保法51條是這樣規定的：依消保法所提起，因為企業經營者違反消保法造成的損害賠償訴訟，消費者可以因為企業經營者的故意請求損害額5倍以下，或是重大過失請求損害額3倍以下，又或是過失請求損害額1倍以下的懲罰性賠償金。

也就是說，要用這個條文，首先必須要請求的一方是「消費者」而對方是「企業經營者」；再來就是訴訟是因為企業經營者違反消保法，消費者因此提起的，並且企業經營者會因為他的故意或是重大過失又或是過失，經過法院判斷後，必須賠償一定倍數的懲罰性賠償金。這個規定的目的，是以此來懲罰這些惡行的戲業經營者，達到嚇阻其他企業經營者的功能。

【「慰撫金」可以算進去「損害額」裡嗎？】

那上面提到的「損害額」怎麼計算呢？

這個「損害額」包含財產上的損害，像是在百貨公司裡面被電線絆倒時，手機、眼鏡、水壺等財產摔壞了，這些東西的價值。至於常常聽到的非財產損害「慰撫金」會不會被算進消保法51條規定的「損害額」呢？在過去法院有不同的見解，但在109年的時候，最高法院民事大法庭做出了一個裁定，認為懲罰性違約金請求訴訟的功能在於填補被害人損害，這個「損害額」自然就包含財產跟「非財產上的損害」，此外消保法的其他規定也有提到，可以請求非財產上的損害，並且要依照消保法51條請求懲罰性損害賠償也要通過前面提到的「依消保法提起訴訟」、「企業經營者有故意過失」還有「倍數的審查」，並不是沒有限制的就加重企業經營者的經營風險和責任，因此總結來說，目前法院的見解認為，「損害額」是有包含非財產損害的「慰撫金」的！（最高法院民事大法庭108年度台上大字第2680號裁定意旨參照）。

【消費者也有過失，懲罰性賠償金怎麼算？】

一般來說，在意外發生之釐清責任後，消費者沒有責任，那懲罰性賠償金的計算，就是消費者請求的損害額乘上倍數，就是懲罰性賠償金的數額（例如，損害額100萬x0.5倍，懲罰性賠償金就是50萬）。

但如果消費者也有過失（也就是所謂的「與有過失」），那消費者自己過失的比例要扣掉嗎？最後怎麼計算？

依照法院的多數見解，當消費者也有過失的時候，會把他過失的部分扣除，但最後總共要賠多少要怎麼計算，就有不同的見解，有實務見解認為算法是「損害額x過失比例+懲罰性賠償金（損害額x過失比例x懲罰倍數），但也有見解認為算法是「［損害額+懲罰性賠償金（損害額x懲罰倍數）］x過失比例」。

舉例來說，如果消費者的損害額是100萬，企業經營者要負的過失比例是50%，懲罰倍數是0.5倍，那在第一種算法就會是100x50%+(100x50%x0.5)=75萬；但在第二種算法則會是［100+(100x0.5)］x50%＝75萬，雖然兩個算法答案是一樣的，但是第一種算法認為懲罰性賠償金應該將過失比例計算進去，但第二種算法則認為過失比例在總額中計算就可以了，不過因為兩個在結果上沒有實質上的差異，法規也沒有規定特定的算法，因此目前法院也還沒有既定的見解，但筆者認為，基於懲罰性賠償金的「賠償額」是企業經營者應該負擔的損害填補責任，那過失比例應該先算進懲罰性賠償金，而不是在總額中計算比較合理。

【結論】

總結來說，當身為消費者受到企業經營者的損害時，在請求損害賠償時，別忘了還有消保法51條的規定可以向企業經營者請求，除了可以獲得損害的填補，也可以對企業經營者達到一定的嚇阻功能！

新聞來源：https://www.cna.com.tw/news/asoc/202307050346.aspx

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