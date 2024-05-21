判決主文中的『如易科罰金』：解讀法律的細節

【說好的⋯⋯「易科罰金」呢？】
法院判決主文上常常出現以下的文字（或類似文字）：「⋯⋯處有期徒刑OO月，如易科罰金，以新臺幣OO元折算壹日。」判決主文寫的「如易科罰金」，一定可以易科罰金嗎？如果沒有寫，一定不可以易科罰金嗎？這個的問題也是前陣子「松山之亂」（2021年四海幫闖入警局大砸會）被拒絕不得易科罰金所面對的問題。
【什麼樣的情形可以易科罰金？】
刑法第41條第1項寫：「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪，而受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者，得⋯⋯易科罰金。但易科罰金，難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」
因此只要有符合最重本刑5年以下、受6月以下刑或拘役之宣告，就有易科罰金的「資格」，不一定要法院在判決主文當中寫出「如易科罰金」等字詞才真正可以聲請易科罰金，不過也就只是「資格」，取得「資格」後，不代表可以真正的易科罰金。
【說好的「易科罰金」？並沒有真正的說好喔！】
其實第41條第1項的但書（如果難有矯正之效或維持法秩序者⋯⋯）也算是暗示了我們「易科罰金」就如同世界上大多的人事物一樣，不是想要就一定可以擁有。是否准予行為人可以易科罰金不用抓進去關，其實是檢察官的權限。依據刑事訴訟法第457條第1項前段：「執行裁判由為裁判法院對應之檢察署檢察官指揮之。」，在執行階段，是由檢察官負責去監督指揮，因此可否易科罰金，也要看看檢察官答不答應，並不是只要寫出了那四個字，就可以暢行無阻繳罰金；如果檢察官不准的話（如同松山之亂的案件），那麼檢察官也不會有什麼違法的問題。
在松山之亂的案件當中，檢察官認為根據案情，行為人公然挑釁公權力、尚未賠償松山分局的損失、而且有傳喚傳不來的情況，認為行為人法治觀念淡薄，所以不予易科罰金，符合刑法第41條第1項但書的規定，檢察官不准，並無違法。
最後再稍微附帶一提，關於如何聲請易科罰金，其實並不複雜，也不需要花費過多時間、勞力、費用，請參考新北地檢署網站上的表格：https://www.pcc.moj.gov.tw/293833/293849/293863/362880/post
新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/7064761