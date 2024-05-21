情侶隱私受侵害：男大學生錄音事件的教訓與反思

【聲音這麼大，難道我不能錄嗎？】

首先第一個「無故竊錄他人非公開活動罪」，規定在刑法第315條之1的第2款，條文規定的犯罪行為是：無故的用錄音、照相、錄影或是電磁紀錄的方式，偷偷的錄下別人屬於非公開的活動、言論、談話、或身體隱私部位。因此，要成立這條罪，重點是要錄下別人的「非公開活動」，那要怎麼判斷現在這個活動是不是非公開活動呢？在法院過往的判斷標準上，採取了「合理隱私期待」的標準來判斷，也就是說��在做這個活動時，心裡面要有不想要讓別人知道的意思，而且外在有做一定的防護措施（例如，把門窗都關起來），依照一般的社會通念來看，可以期待做這個活動不會被別人看到、聽到或知道，那這個活動就是「非公開活動」。

在這個案子裡，檢察官起訴時認為，情侶在房間裡進行性行為的時間是在半夜，不是白天住戶進出頻繁的時候，而且他們有將門窗緊閉，可以看出來有不想要讓大家知道的客觀舉動，因此有合理隱私期待，所以是屬於「非公開活動」，至於宿舍隔音很差，那是硬體設備上的短缺，不可以就這樣認為他們兩個有想要讓大家知道他們正在做什麼而可以錄下來，法官審理後也採納了這個主張，因此認為男大生偷錄的行為有構成犯罪。（臺灣屏東地方法院 112 年度簡字第 681 號刑事判決參照）

不過要注意的是，判斷是不是「非公開活動」還是要依照個案的情況來看，像是如果夫妻半夜吵架，沒有把家裡的窗戶關起來，而且吵得非常大聲，整棟住戶都聽得到這種，那就有可能沒有合理隱私期待；或是門沒有關好就開始性行為，一般來說發出的聲音都會傳到外面，那也有可能沒有合理隱私期待，因此即便錄了也不會成立上面的犯罪。