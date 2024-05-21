五億高中生案件：判斷使公務員登載不實罪的關鍵要素

【刑法第214條與法院實務見解】

第214條規定：「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者」為使公務員登載不實罪。不過是只要在公務員面前說謊而公務員寫下，就成立本罪嗎？

不是的，必須是公務員只有「形式審查」的權限的登載，才會成立本罪。什麼叫做「形式審查」呢？白話來說，就是只要資料都準備好沒有缺漏，公務員看到文件齊了就直接登載。與「形式審查」相反的是「實質審查」，如果審理的公務員在收到文件之後還要進行實質審查，看是真的還假的、有裁量或判斷餘地才登載，則就算是提供假的文件給公務員，也不會成立本條。這樣的看法是法院的穩定見解，以法院的話來說就是：「按刑法第214條⋯⋯須一經他人之聲明或申請，或經公務員就程序上為形式審查，認要件齊備，即有義務依其聲明或申請登載，且屬不實者，始足構成；若所為聲明或申請，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非該罪所稱之使公務員登載不實。」（最高法院109年度台上字第2522號刑事判決參照。）

而條文中的「足生損害」是什麼意思呢？條文不要求一定要有確切的傷害出現才算，基本上只要是假資料都會符合「足生損害」，如：浮報議員助理費用，足生損害於費用管理、課稅的正確性（臺灣高等法院高雄分院103年度上訴字第715號刑事判決）；對地政機關公務員出示不實的不動產買賣所有權移轉契約書、生損害於地籍管理正確性（臺灣高等法院刑事判決110年度上訴字第181號）。