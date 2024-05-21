五億高中生案件：判斷使公務員登載不實罪的關鍵要素

【五億高中生案—啊你都知道是假的還叫我寫？】
五億高中生�墜樓之謎到現在仍然尚未被解開，陸陸續續仍然還有新聞出來，法院也將在六月底處理婚姻有沒有效的問題。目前檢察官就與高中生結婚的夏男殺人罪部分不起訴，不過以「使公務員登載不實罪」起訴夏男。
【刑法第214條與法院實務見解】
第214條規定：「明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者」為使公務員登載不實罪。不過是只要在公務員面前說謊而公務員寫下，就成立本罪嗎？
不是的，必須是公務員只有「形式審查」的權限的登載，才會成立本罪。什麼叫做「形式審查」呢？白話來說，就是只要資料都準備好沒有缺漏，公務員看到文件齊了就直接登載。與「形式審查」相反的是「實質審查」，如果審理的公務員在收到文件之後還要進行實質審查，看是真的還假的、有裁量或判斷餘地才登載，則就算是提供假的文件給公務員，也不會成立本條。這樣的看法是法院的穩定見解，以法院的話來說就是：「按刑法第214條⋯⋯須一經他人之聲明或申請，或經公務員就程序上為形式審查，認要件齊備，即有義務依其聲明或申請登載，且屬不實者，始足構成；若所為聲明或申請，公務員尚須為實質之審查，以判斷其真實與否，始得為一定之記載者，即非該罪所稱之使公務員登載不實。」（最高法院109年度台上字第2522號刑事判決參照。）
而條文中的「足生損害」是什麼意思呢？條文不要求一定要有確切的傷害出現才算，基本上只要是假資料都會符合「足生損害」，如：浮報議員助理費用，足生損害於費用管理、課稅的正確性（臺灣高等法院高雄分院103年度上訴字第715號刑事判決）；對地政機關公務員出示不實的不動產買賣所有權移轉契約書、生損害於地籍管理正確性（臺灣高等法院刑事判決110年度上訴字第181號）。
【類似案件？使公務員登載不實＋結婚無效】
就五億高中生究竟是真假結婚，法院即將審理，在這邊我們先緩著不評論。不過小編在搜尋判決時，有看到判決是一面被刑事法院判使公務員登載不實、一面被民事法院判結婚無效的。
有不少案件是以假結婚名義將外籍女子帶到台灣（台灣丈夫當人頭配偶），如：將泰國女子引介到台灣從事性交易，法院認為雙方沒有結婚真意，並沒有要長期共同生活，到戶政機關登記結婚成立第214條使公務員登載不實罪，而該次婚姻也被宣判結婚無效（臺灣苗栗地方法院家事判決102年度婚字第51號）。
回到本案件再多說一點，如果未來五億高中生的案件被認為雙方根本沒有結婚真意，而成立本罪的話，那該次婚姻也很有可能會被民事法院認定為無效，而婚姻無效的話，就算高中生遺產再多，夏男也分不到。
新聞來源：https://udn.com/news/story/7320/7249967