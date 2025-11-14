「禁蒙面法」的利與弊：維護秩序還是侵害自由？

【香港行政長官想要達到的目標大致可以分成兩類，「減少暴力」以及「協助追查」。】

1.減少暴力 從這個目的來看，蒙面行為跟暴力行為的關連性其實很薄弱，畢竟這個蒙面又不是摩登大聖的面具，戴上了就會有幻覺幻聽、超能力以至於有暴力傾向。真正的暴力，仍然是個人的決定，簡單來講，有蒙面的暴力份子，但也有很多「蒙面的非暴力份子」。

既然兩者之間沒有直接、絕對的關連性，反蒙面可能根本就沒辦法有效解決 所謂的暴力問題，也難以達到減少暴力的目標，這個法律的必要性就很有問題。用藥來比喻的話，治療某症狀只有5%效果的藥，或許就沒有吃的必要，吃了反而更有問題。

2.協助追查 至於協助追查的部分，蒙面確實會使警察難以追緝，因此禁止蒙面能使警察追查更便利，這個就有直接的關聯性，但真的能有效解決問題嗎？

我能想像到的情況是兩種，一種是方便警察在現場執法，一種是方便警察在事後執法。 「事後執法」的意思是，警察透過錄影或監視器再循線查水表、登門拜訪去抓曾經破壞、施暴的示威者。這種情況是因為警察很難在現場一網打盡所有的示威者，必須要事後回放影帶再逐一追查，此時如果禁止蒙面，就能有效追緝。在這種情況下的話確實有效幫助警察追緝。

但，在「現場執法」的情況，警察追得上、抓得著的示威者，本來就可以直接帶回警局偵查並確認身分，是否蒙面根本不影響警察執法；而那些追不到的，警察即便當場看到示威者的臉，追不到就是追不到，也不可能記著他的臉然後過幾天再抓他。這時對於警察追緝根本沒有幫助。

除了有效性之外，最根本的問題其實是「蒙面示威者不等於暴力示威者」，因此禁止所有蒙面，會使法律誤傷到沒有暴力、破壞的示威群眾。而這個誤傷，是建立在犧牲暴力與非暴力的所有群眾權利之上的。

蒙面是隱藏身份沒錯，但隱藏身分的人不見得是要搞破壞，也不見得是怕被警察看到，別忘了網路世界上的大眾是平等的，有些人可能只是單純的想要默默參與，不希望讓家人擔心、不想要跟師長解釋、不想要犧牲友情或愛情去參與公眾活動，甚至是不希望被另一派意見者肉搜、洩漏資訊。這些動機，其實根本就不是為了替自己的暴力卸責，而是在不傷害別人的情況下自保。