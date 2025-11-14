「禁蒙面法」的利與弊：維護秩序還是侵害自由？

【禁蒙面法為什麼不好？】
香港政府在昨天時宣布實施「禁蒙面法」，禁止在任何合法或非法集會中蒙面，理由是「有必要」、「他國也有實施」；而有些人也宣稱台灣集會遊行法也禁止蒙面，因此這個法律合理。那麼為什麼禁蒙面法不好？
禁蒙面法的出現是基於「破壞與暴力」等事實，破壞道路、破壞交通以及與警方的衝突，在立法理由中還特別指責10月1日的警民衝突、發射6發槍彈與數百逮捕人數，將一切歸咎於「蒙面」，認為是蒙面令他們可逃避警察調查，或是有膽量從事違法行為、暴力行為。香港的行政長官認為蒙面示威者造成公共危險，需要禁止蒙面才能讓警方「調查暴力、違法行為，嚇阻相關行為」，減少暴力行為並協助警方追查。
現行的規定是「任何人不得在非法集結、未批准集結、合法集結使用相當可能阻止辨識身分的蒙面物品」，簡單來說就是任何集會遊行都不准蒙面，一旦違反就是「犯罪」。
（可參考香港立法會參考資料摘要：http://video3.mingpao.com/....../20191004facecovering.pdf）
【那麼禁蒙面法為什麼不好？】
禁蒙面法限制了人們想要怎麼集會、怎麼發表言論，這些都屬於憲法保障的權利，以台灣來說，就是憲法第11條與14條的言論自由與集會自由，原則上不得侵害。而講得更嚴重一點，可能�還有隱私權的侵害疑慮，因為這形同要求所有人必須公開自己的面向。
香港是中國的領土，即便再黑暗的中國也是有憲法的。「中華人民共和國香港特別行政區基本法」第27條就保障了香港人民的言論、集會與遊行自由，因此這些權利也是受到憲法保障的，因此原則上也不得侵害。
政府限制人們想要怎麼集會、怎麼發表言論，到底可不可以？合不合理？就是比例原則的問題，也就是你政策的「法律目的」與「法律設計（手段）」是不是合理正當、是不是必要的。
禁蒙面法，確實有正當的法律目的，也就是維持秩序、社會治安，而根據上面的參考資料，還包含了保障警方的調查、追查，因此目的上似乎很正當。
但這只是第一步。過去的黑奴規定，有正當合理的目的；過去的男性選舉權，也有一個正當合理的目的。說真的，哪一個法律會講不出正當、合理的目的呢？ 真正的重點是，到底用一部法律做這件事情「合不合理」。「殺雞用牛刀」、「拿大砲打小鳥」，所謂的合不合理，就是「即便你可以這麼做，但你需要／不需要這麼做」。
【香港行政長官想要達到的目標大致可以分成兩類，「減少暴力」以及「協助追查」。】
1.減少暴力 從這個目的來看，蒙面行為跟暴力行為的關連性其實很薄弱，畢竟這個蒙面又不是摩登大聖的面具，戴上了就會有幻覺幻聽、超能力以至於有暴力傾向。真正的暴力，仍然是個人的決定，簡單來講，有蒙面的暴力份子，但也有很多「蒙面的非暴力份子」。
既然兩者之間沒有直接、絕對的關連性，反蒙面可能根本就沒辦法有效解決 所謂的暴力問題，也難以達到減少暴力的目標，這個法律的必要性就很有問題。用藥來比喻的話，治療某症狀只有5%效果的藥，或許就沒有吃的必要，吃了反而更有問題。
2.協助追查 至於協助追查的部分，蒙面確實會使警察難以追緝，因此禁止蒙面能使警察追查更便利，這個就有直接的關聯性，但真的能有效解決問題嗎？
我能想像到的情況是兩種，一種是方便警察在現場執法，一種是方便警察在事後執法。 「事後執法」的意思是，警察透過錄影或監視器再循線查水表、登門拜訪去抓曾經破壞、施暴的示威者。這種情況是因為警察很難在現場一網打盡所有的示威者，必須要事後回放影帶再逐一追查，此時如果禁止蒙面，就能有效追緝。在這種情況下的話確實有效幫助警察追緝。
但，在「現場執法」的情況，警察追得上、抓得著的示威者，本來就可以直接帶回警局偵查並確認身分，是否蒙面根本不影響警察執法；而那些追不到的，警察即便當場看到示威者的臉，追不到就是追不到，也不可能記著他的臉然後過幾天再抓他。這時對於警察追緝根本沒有幫助。
除了有效性之外，最根本的問題其實是「蒙面示威者不等於暴力示威者」，因此禁止所有蒙面，會使法律誤傷到沒有暴力、破壞的示威群眾。而這個誤傷，是建立在犧牲暴力與非暴力的所有群眾權利之上的。
蒙面是隱藏身份沒錯，但隱藏身分的人不見得是要搞破壞，也不見得是怕被警察看到，別忘了網路世界上的大眾是平等的，有些人可能只是單純的想要默默參與，不希望讓家人擔心、不想要跟師長解釋、不想要犧牲友情或愛情去參與公眾活動，甚至是不希望被另一派意見者肉搜、洩漏資訊。這些動機，其實根本就不是為了替自己的暴力卸責，而是在不傷害別人的情況下自保。
【很多人會拿台灣的集會遊行法作比擬，認為台灣也是這麼規定，禁蒙面法就也合理，但這個解讀事實上就有出入。】
台灣的集會遊行法第14條是說主管機關「得」針對遊行的安全、秩序、衛生等事項發布規定，要求遊行隊伍遵守，其中包含妨害身分辨識的化妝事項。這意味著台灣是不一定禁止蒙面。
除此之外，即便遊行隊伍違反了這個規定，也不是犯罪，而是一種類似交通違規的違規事由而已，因此人們不會被抓去關。 台灣集會遊行法對蒙面的限制，只是在整個集會遊行法底下的子規則，也就是遊行示威者才會受規範；但香港禁蒙面法已經偏向是所有情況都一體適用的規定，影響的層面不可相提並論。
而最大的不同點是，香港現在禁蒙面法的合法性基礎來自於緊急法，也就是沒有經過立法審查、全由行政單位主導的一種法案，而集會遊行法是經過我們民選立委、合法程序所通過的，兩者的正當性與初衷並不相同。 因此，台灣跟香港的反蒙面根本是不同基礎的，不能拿來互相支持或比擬。
用一句話來總結，禁蒙面法就像是為了治病、傷害病毒的同時傷害了身體器官，到底值不值得？ 暴力問題需要解決，但用禁蒙面法解決暴力問題，一方面可能無效，二方面犧牲太大，對沒暴力、沒破壞的示威者帶來無謂的傷害，這是為什麼禁蒙面法不好的原因。
而最諷刺的是，雖然我前面分析的時候承認香港有憲法，但不要忘了香港的憲法是從中國而來、香港是中國的領土。想想中國的人權名聲，這部法規有再大的問題，都沒有憲法在背後做最後的把關，這也是我覺得禁蒙面法最不好、也不可能好的地方。
新聞來源：https://reurl.cc/d7YVq6