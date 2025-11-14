單身補助攻略：分租套房、家庭式房屋能否重複申請？

【同一個屋簷下，需要特別註明房、室才能分別申請】

比較麻煩的是，除了個人租屋，現在有很多租屋方式是「分租」，例如一間三房兩廳的家庭式房屋，可能就將三個房間分別租給三個房客，也許是一群大學同學，也許是三組彼此不認識的客人都有可能。

根據目前的補助規則，只要這三組房客都符合了單身的定義，理論上是可以各自去申請單身補助的。但比較麻煩的是，由於三組房客的租約地址是同一個地點，因此可能產生三個申請書卻有同樣申請內容的情況，這時候該怎麼辦？

因為有滿多朋友來問我這個問題的，於是我幫各位詢問了某市府的承辦人員確認答案。 三組房客都可以申請沒錯，但這三組房客必須要有「三個獨立租約」，而且在申請書上必須註明「不同房、室」。 舉例來說，臺北市和平東路某巷某號的三房兩廳家庭式屋子，分租給三個剛從師大畢業的學生。這三個學生不是同時入住的，因此房東分別跟他們簽了三個租賃契約，租賃的內容分別是和平東路某巷某號的A室、B室與C室。在這個情況下，這三個學生就可以獨自、分別向臺北市政府申請單身補助。

假如他們簽的是同一份租約，他們提交申請的時候只能使用同一份租約，這時候承辦的人可能就會當作重複申請而拒絕受理。 假如他們簽的是三份租約，但這三份租約的地址都一樣，沒有區分房、室，也可能被當作重複申請而拒絕受理。

理論上承辦人可能會通知你請你補正申請內容，但這些可能都要再跟房東「喬」過才能成功。

單身補助給的說多不多，但算下來至少可以幫你的房租打個9折，還是不無少補，大家可以去試試看。 但也提醒大家，我已經聽說很多人的經驗談是一申請補助，就被房東漲租的，這個情況可能也要考慮進去，衡量一下得失再做決定喔！