收養之路：台灣的現況與條件限制

【收養有條件限制嗎？】

一. 年齡限制【民法第1073條】 一般人想收養別人，年紀必須超過對象20歲才可以。如果是「夫妻共同收養」別人的情況，則是一個人超過20歲、另一個超過16歲即可。例如丈夫40歲，妻子36歲，就可以共同收養正值20歲的A。

二、禁止近親收養【民法第1073-1條】 爺爺不能收養孫子、公婆不能收養媳婦。原則上直系血親、直系姻親間是不能收養的，除非是再婚的夫妻收養對方的子女，例如A和B再婚，A可以收養B與前夫所生的兒子。 除此之外，近親之間輩分不相當（包含輩分相同）也不能收養，例如表兄弟姊妹不能互相收養，或是祖父母收養外孫，這種導致倫理輩分秩序混亂的也不行。

三、配偶共同收養【民法第1074條】 如果你已經結了婚，你想收養子女一定要得到配偶同意，與配偶共同收養。除非收養的對象本來就是對方的孩子，或是你的配偶生死不明、因�特殊原因無法表示意見時，才可以單獨決定。

四、禁止雙重出養【民法第1075條】 養父母一次只能有一個（組），不能已經給A收養，又想要給B收養，法律是禁止「職業養子女」出現的。

五、被收養人配偶的同意【民法第1076條】 如果你已經結了婚，你想「被收養」，這時候就跟收養別人一樣，也要得到配偶的同意喔!

六、收養合意【民法第1076-1條、1076-2條】 收養會切斷對象與原生父母的親子關係，因此收養別人的子女，依法要經過別人父母的同意，不管對方是不是未成年人都一樣喔！ 舉例來說，C是A、B的子女，你想收養C，得先請示A、B的意見才行。 除非，今天A、B有虐待、施暴等未盡教養義務，或是A、B因重病等情況而無法表示意見，你才能無視對方父母的意願進行收養。

七、無血緣未成年人的「收養必要性」： 如果收養對象是18歲以下的兒少，依《兒童及少年權利與福利保障法》第16條規定，必須經過專業機構的審核，由先調查「出養必要性」，確認除了收養以外，原生家庭真的沒別的方法讓孩子獲得妥善照顧，才可以進行收養程序。