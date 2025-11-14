收養之路：台灣的現況與條件限制

【什麼？我不是你親生的！】
台灣鄉土劇會有因為家裡養不起，所以把小孩送給不孕，但經濟狀況比較好的家庭養，經過各種意外後，偶然到醫院驗了血型才發現自己不是父母親生的，其實是收養的，然後開始調查自己身世的劇情……但是收養有像電視劇那樣容易嗎？
【什麼是收養？】
收養可以讓沒有血緣關係的兩方，透過法律認可的過程，來建立親子關係，這樣不但能讓原生家庭無法撫養的孩子，可以在另一個安穩的環境中成長，同時也讓想要孩子的人實現當父母的願望。
收養關係成立之後，收養人就是被收養人的父母，如同親生父母一樣要負擔照顧責任和義務，而養子女和養父母及養父母親屬的關係，基本上和親生子女一樣。相對的，生父母的權利義務會喪失，包括親權、繼承權、撫養權等等，在法律上就變成陌生人。(民法第1077條)
【收養的類型有哪些？】
收養的類型可區分三種： 1.無血緣關係收養： 養父母、原生父母及養子女之間沒有血緣關係，依現行的《兒童及少年福利與權益保障法》，無血緣關係收養必須經過收出養專業團體媒合。
2.親戚收養： 又叫近親收養，也就是收養親戚的孩子。
3.繼親收養： 也稱為他方收養，收養配偶之前婚姻所生的小孩。
【收養有條件限制嗎？】
一. 年齡限制【民法第1073條】 一般人想收養別人，年紀必須超過對象20歲才可以。如果是「夫妻共同收養」別人的情況，則是一個人超過20歲、另一個超過16歲即可。例如丈夫40歲，妻子36歲，就可以共同收養正值20歲的A。
二、禁止近親收養【民法第1073-1條】 爺爺不能收養孫子、公婆不能收養媳婦。原則上直系血親、直系姻親間是不能收養的，除非是再婚的夫妻收養對方的子女，例如A和B再婚，A可以收養B與前夫所生的兒子。 除此之外，近親之間輩分不相當（包含輩分相同）也不能收養，例如表兄弟姊妹不能互相收養，或是祖父母收養外孫，這種導致倫理輩分秩序混亂的也不行。
三、配偶共同收養【民法第1074條】 如果你已經結了婚，你想收養子女一定要得到配偶同意，與配偶共同收養。除非收養的對象本來就是對方的孩子，或是你的配偶生死不明、因�特殊原因無法表示意見時，才可以單獨決定。
四、禁止雙重出養【民法第1075條】 養父母一次只能有一個（組），不能已經給A收養，又想要給B收養，法律是禁止「職業養子女」出現的。
五、被收養人配偶的同意【民法第1076條】 如果你已經結了婚，你想「被收養」，這時候就跟收養別人一樣，也要得到配偶的同意喔!
六、收養合意【民法第1076-1條、1076-2條】 收養會切斷對象與原生父母的親子關係，因此收養別人的子女，依法要經過別人父母的同意，不管對方是不是未成年人都一樣喔！ 舉例來說，C是A、B的子女，你想收養C，得先請示A、B的意見才行。 除非，今天A、B有虐待、施暴等未盡教養義務，或是A、B因重病等情況而無法表示意見，你才能無視對方父母的意願進行收養。
七、無血緣未成年人的「收養必要性」： 如果收養對象是18歲以下的兒少，依《兒童及少年權利與福利保障法》第16條規定，必須經過專業機構的審核，由先調查「出養必要性」，確認除了收養以外，原生家庭真的沒別的方法讓孩子獲得妥善照顧，才可以進行收養程序。
【要怎麼收養？】
因為以前會有私下收養的情形，其中衍生出偽造文書、販賣人口等問題，為了保障孩子的權益，《兒童及少年權利與福利保障法》第16條第1項規定，除了「旁系血親在六親等及旁系姻親在五親等以內，輩分相當」與「夫妻之一方收養他方子女」以外，「無血緣關係的未成年人收養」都必須透過衛福部社家署或地方主管機關許可的收出養專業團體辦理。
所以要先找到機構登記，再參加說明會或是課程，經過機構人員評估和訪談、審查收養的人��資格，再進行配對，然後觀察雙方適應狀況，之後決定收養的話就可以進行收養作業。
依民法第1079條，收養要用書面，並向法院聲請認可，所以完成收養作業之後，就可以向養父母或養子女住所地的地方法院提出聲請，等法院出庭機構訪視後進行裁定，在十個工作日之後聲請確定證明，就可以拿確定證明辦理戶籍登記。 如果是其他收養情形，則逕向法院法院辦理即可。
【外國人怎麼收養台灣小孩？】
外國人收養台灣小孩屬於跨國收養，通常透過收出養專業機構進行，外國人必須在自己的國家找到和台灣合作的收養機構來媒合。
依狀況有不同的辦理原則： 一.夫妻一方是台灣人，配偶是外國人，夫妻都住在台灣，照台灣收養程序辦理。
二.夫妻一方住台灣，配偶住國外： 1.夫妻雙方都是台灣人，照台灣收養程序辦理。 2.夫妻一方或雙方是外國人，照跨國境收養程序辦理。
不過依照《兒童及少年權利與福利保障法》以及「海牙國際公約」的精神，在有出養必要性的前提下，會以國內收養為優先，希望讓孩子盡量在同種族同文化的環境長大。
【台灣人怎麼收養外國小孩？】
按照《涉外民事法律適用法》第54條規定，收養之成立及終止，依各該收養者被收養者之本國法，所以養父母及養子女的收養過程都必須符合自己國家的法律，要先到孩子的原生國家，照原生國家的收養程序完成收養，然後將所有收養文件資料帶回台灣。
再依照《家事事件法》第115條規定附具相關文件，提出收養符合養父母或養子女本國法的證明文件資料，各項證明文件，如果是在國外作成的，要先經過我國駐外機構的驗證，外文文件要附上中文譯本，然後再向法院提出收養聲請。
小時候看完鄉土劇，我也想過該不會我不是父母親生的，不然怎麼對我這麼兇？也覺得別人家好像比較好，想當別人家的小孩，但長大後發現，和家人的關係並不全然建立在血緣之上，有愛才是最重要的。