打開再審的大門：修法對刑事再審制度的重要突破

【修法打開再審沉重大門】

再審，是讓某些「事實有誤」的判決重新再來一次的機會。

原本對於確定的判決（例如最高法院的判決、超過上訴期間的判決）不能不服輸、一再打官司。但法官也是人，也有失誤的時候，如果判決認定事實有錯誤，就可以透過再審來進行翻盤、再打一次官司。

可是以前刑事訴訟法420條第1項第6款規定，只有「發現新證據」才可以聲請再審，所以刑事訴訟法在2015年修正時，可以說是刑事再審制度的重大突破。