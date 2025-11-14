公然侮辱罪與情感受傷的界線：從陳沂案談起

【公然侮辱罪，要保障的是名譽；既然是名譽，就一定要連結到一個特定的「人」】

因為名譽講的是某一個人在社會上的聲望、評價，例如，你的長官、你的下屬、你的同事、你的父親或母親，這樣才符合特定的條件。

如果沒辦法特定到某個人身上，代表也沒辦法說出牽涉的名譽到底是誰的，既然如此，也很難說一句話會侮辱到誰的名譽。

陳沂罵的是一整個群體，說大部分的志願役都…，他並沒有罵某一個特定的志願役，因此不會構成公然侮辱罪或誹謗的相關罪名。這也與當初我提到的判決是同樣的結論。

當然，這也不是說罵一��群人就一定無罪，重點還是能不能劃出名譽的範圍。 例如，你對著路旁的三個人說「這些人都是智障」，雖然你說的是「這些人」，但這些人根本就在你的面前，從現場狀況來看也可以明確特定是這三個人，這三個人的名譽都同時受損了，因此還是會構成公然侮辱罪或誹謗罪。 （跟我當初說的一模一樣，應該說法律本來就是這麼規定的。去年我寫的文章都有案例，最終也是不成罪，我再把文章貼到留言）

當然，這並不是說陳沂的做法就是對的，貼標籤這件事情並不正確，但當我們要討論公然侮辱，就必須講清楚「難聽」跟「犯罪」的界線。