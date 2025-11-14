公然侮辱罪與情感受傷的界線：從陳沂案談起

【公然侮辱罪，要保障的是名譽；既然是名譽，就一定要連結到一個特定的「人」】
因為名譽講的是某一個人在社會上的聲望、評價，例如，你的長官、你的下屬、你的同事、你的父親或母親，這樣才符合特定的條件。
如果沒辦法特定到某個人身上，代表也沒辦法說出牽涉的名譽到底是誰的，既然如此，也很難說一句話會侮辱到誰的名譽。
陳沂罵的是一整個群體，說大部分的志願役都…，他並沒有罵某一個特定的志願役，因此不會構成公然侮辱罪或誹謗的相關罪名。這也與當初我提到的判決是同樣的結論。
當然，這也不是說罵一��群人就一定無罪，重點還是能不能劃出名譽的範圍。 例如，你對著路旁的三個人說「這些人都是智障」，雖然你說的是「這些人」，但這些人根本就在你的面前，從現場狀況來看也可以明確特定是這三個人，這三個人的名譽都同時受損了，因此還是會構成公然侮辱罪或誹謗罪。 （跟我當初說的一模一樣，應該說法律本來就是這麼規定的。去年我寫的文章都有案例，最終也是不成罪，我再把文章貼到留言）
當然，這並不是說陳沂的做法就是對的，貼標籤這件事情並不正確，但當我們要討論公然侮辱，就必須講清楚「難聽」跟「犯罪」的界線。
【這整個提告風波裡，我覺得最不對的是國防部。】
陳沂的行為是否構成犯罪，國防部自己一定也最清楚，這真的只是基本法律常識，國防部一定也有懂法律的人，但國防部卻堅持甚至鼓勵要提告，這我真的不懂為什麼。
真的要提告，也只有被害人才能提告，陳沂罵的是志願役，真的要說被害人也是志願役，國防部本身不是被害人，不能提告的。 既不是被害人，又知道提告很可能不成立，卻支持400多位志願役去提告，現在還覺得志願役去聲請再議很棒（再議就是不滿意檢察官的不起訴），根本就是推自己的小弟去送死。
按鈴申告、跑地檢，最後還變成「檢察官認証」的非侮辱，虧的都是這些志願役，還不提對檢察官帶來的業務負擔（你都知道不會成立了還叫人家去告）。讓軍人白忙，還造成司法訟累，想到這裡，真的是覺得難怪當初會被網紅拿來說嘴。
訴訟是一種保障自己權利的方式，但最重要的還是「你要什麼」。也許你有權利打官司，甚至你有很大的機會勝利，但如果這樣失去了你的初衷，那麼訴訟又有什麼意義？這就是訴訟策略的重要性。真的要鼓勵軍人提告，國防部不如幫軍人找律師進行法律諮詢吧！
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