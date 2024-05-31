當好玩變侵權：偷剪頭髮事件的法律探討

【看我快剪亂剪！咻咻咻！】
人與人之間的相處真的可以發生很多有趣的事情，最近小編看到幾個「在公共場合趁人不備剪頭髮」的新聞，雖然不知道為什麼要趁人不注意偷剪別人的頭髮，但小編還是職業病的開始想這樣子在刑法上會不會有什麼問題？
【傷害罪？】
要怎樣才能成立刑法第277條傷害罪？依照法院實務見解，傷害是「人之生理機能或精神狀態，因不法破壞而有所障礙，或有外形有所變異破壞之情形而言，不以必有外傷出現為必要，亦不以不能恢復原狀為限。故如使被害人身體疼痛、感染疾病或使原有病情惡化等情形皆屬之。」，不過剪頭髮算不算是生理機能或精神狀態的破壞呢？
實務上在剪頭髮的案例其實都不會論以傷害罪，我們推論可能是因為傷害必須是對「身體這副殼」的行為才會屬於傷害罪，但頭髮、指甲是外於這副殼的，就算剪了也不會痛、不會感染、不會生病，只是可能會變美或變醜，因此法院並不會認為強剪頭髮屬於生理機能或精神狀態的破壞。
【強制罪？】
在強剪頭髮的案例，法院則是多論以「強制罪」（如：臺灣臺中地方法院刑事判決107年度訴字第2794號）。但是！！（人生總是在這個but！），強制罪是在保護被害人的意思決定自由與意思實現自由，如果在趁人家不注意的時候神來一手剪掉別人的頭髮，對方根本來不及反應，因此根本沒有侵害到被害人的「意思決定自由與意思實現自由」，也就是在��被害人還沒有意思出現的時候，根本無法對這個（根本不存在的）意思壓制。
因此如果是對方一直說不要，行為人還是質疑一刀過去讓對方落髮，是確確實實的強制罪，不過如果對方沒注意就偷剪掉，因為行為當下沒有侵害到被害人的「意思決定自由與意思實現自由」，就不會成立強制罪。
【公然侮辱？】
這些亂剪偷剪別人頭髮的人，很多時候都是出於好玩有趣無聊，是否有想要侮辱別人的意思？這件事情有待討論，如果想要在公共場合透過把他人頭髮剪得很醜來侮辱他人（比如在頭上嚕個兩刀畫十字等等），那就會成立公然侮辱，不過如果只是好玩無聊當有趣，那可能就不會成立公然侮辱。
在趁人不注意的偷剪頭髮的案件，民法上當然無疑的會有侵權行為的問題，不過到目前為止，刑法上似乎沒有可以成立的犯罪，只有民事上的賠償問題。