當好玩變侵權：偷剪頭髮事件的法律探討

【傷害罪？】

要怎樣才能成立刑法第277條傷害罪？依照法院實務見解，傷害是「人之生理機能或精神狀態，因不法破壞而有所障礙，或有外形有所變異破壞之情形而言，不以必有外傷出現為必要，亦不以不能恢復原狀為限。故如使被害人身體疼痛、感染疾病或使原有病情惡化等情形皆屬之。」，不過剪頭髮算不算是生理機能或精神狀態的破壞呢？

實務上在剪頭髮的案例其實都不會論以傷害罪，我們推論可能是因為傷害必須是對「身體這副殼」的行為才會屬於傷害罪，但頭髮、指甲是外於這副殼的，就算剪了也不會痛、不會感染、不會生病，只是可能會變美或變醜，因此法院並不會認為強剪頭髮屬於生理機能或精神狀態的破壞。