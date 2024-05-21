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小心！ATM意外之財背後的法律陷阱

小心！ATM意外之財背後的法律陷阱

律師談吉他雷皓明律師發佈 2023-07-06更新 2024-05-21
雷皓明律師
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前陣子，新竹一名女子要到ATM領錢時，發現ATM的出鈔口，自己吐出了1萬，高興之餘，就把這1萬元當意外之財收入口袋，後來郵局點鈔發現少了錢，報警後才發現是被女子拿走。後來女子被起訴，最後除了要歸還1萬塊外，還被判處1萬2千元。

【ATM自己吐錢出來，拿走竟被判刑！？】

前陣子，新竹一名女子要到ATM領錢時，發現ATM的出鈔口，自己吐出了1萬，高興之餘，就把這1萬元當意外之財收入口袋，後來郵局點鈔發現少了錢，報警後才發現是被女子拿走。後來女子被起訴，最後除了要歸還1萬塊外，還被判處1萬2千元。

究竟女子犯了什麼罪？ATM領錢或是類似的情況還會衍生出什麼法律問題？ 讓我們看下去！

【拿走留在ATM出鈔口的錢，觸犯刑法？】

女子的案例，會觸犯的是刑法第337條「侵占脫離物罪」，也就是有把遺失物、漂流物或是其他離本人所持有之物的想法，並且真的把這些東西占為己有的犯罪行為。而遺失物在法律上是指，所有人沒有要拋棄權利的意思，只是因為偶然的事由，喪失他的持有（像是忘在捷運上的雨傘）；而「其他離本人所持有之物」，則是指遺失物、漂流物以外，所有人沒有拋棄權利的意思，可是因為有其他原因喪失對該物品的持有，像上面的案子，郵局ATM會自己吐1萬元出來，是因為機器維修測試故障，那其實就是郵局沒有要把這1萬元拋棄的意思，只是因為機器的故障，而喪失對1萬元的持有，所以1萬元就是所謂的「其他離本人所持有之物」，而女子看到後，直接把1萬元拿走，就會有侵占的意圖和占為己有的實際行為，因此成立「侵占脫離物罪」。

此外，實務上成立「侵占脫離物罪」的案子，除了女子這種情況，最常見的就是侵占前面一個領錢的人遺留在ATM裡的錢或是遺留在旁邊的錢。這些錢看到千萬別以為是意外之財，就把錢拿走，務必將錢交給警局，不然非常有可能會受到刑法的制裁。

【按1000吐10萬，多的99000可以拿嗎？那如果是換錢的情況呢？】

講到ATM，還會想到的就是明明只要領1千，可是卻吐了1萬，那這些多出來的錢可以拿嗎？拿了會成立侵占罪嗎？

首先要注意的是「侵占罪」和上面提到的「侵占脫離物罪」是不一樣的！

「侵占罪」規定在刑法的335條，成立的情況是，一個人有把「從別人那裡合法取得且代為保管的財物」占為己有的想法，並且真的把他占為己有。兩個罪的差別是「侵占罪」是侵占合法取得代為保管的物，「侵占脫離物罪」則是侵占別人因為偶然的原因，脫離持有的物品。

因此在按1千領到10萬的情況下，多的9萬9千並非郵局或銀行和提領人因為成立某種契約而交給提領人「合法保管的東西」因此即使有想要占為己有的意圖，也不會成立「侵占罪」。

那這樣拿了就沒事嗎？不是的，在這種情況下，多吐的錢，可以被認定成前面提到的「脫離物」，也就是郵局或銀行因為機器的故障，喪失持有的物品，因此拿走是有可能成立「侵占脫離物罪」的。

上面都是跟ATM的，那如果跟人類的呢？如果是「換錢」或是「找錢多拿到的」，拿走了也會成立嗎？在這種情況下在「侵占罪」方面，由於找來的錢或是多換來的錢，都不是因為合法的關係拿到需要保管的，因此即便沒有還回去也都不會成立「侵占罪」。

【別讓意外財帶來「意外」！】

其實意外之財，常常可能會帶來額外的「意外」，因此遇到ATM自己吐出來的錢，最好別拿，換錢跟找錢時也當面算清楚比較好。因為要注意的是，不管刑事上有沒有成立犯罪，這些多出來的錢本來就不屬於自己的，這時候郵局、銀行或是店家都可以用民法的「不當得利」請求把錢還回去，這些都會衍生出很多不必要的時間甚至是額外的金錢麻煩，最後意外之財不僅沒有拿到，還出了很多不想發生的意外！

新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/7243250

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