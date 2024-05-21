小心！ATM意外之財背後的法律陷阱

【按1000吐10萬，多的99000可以拿嗎？那如果是換錢的情況呢？】

講到ATM，還會想到的就是明明只要領1千，可是卻吐了1萬，那這些多出來的錢可以拿嗎？拿了會成立侵占罪嗎？

首先要注意的是「侵占罪」和上面提到的「侵占脫離物罪」是不一樣的！

「侵占罪」規定在刑法的335條，成立的情況是，一個人有把「從別人那裡合法取得且代為保管的財物」占為己有的想法，並且真的把他占為己有。兩個罪的差別是「侵占罪」是侵占合法取得代為保管的物，「侵占脫離物罪」則是侵占別人因為偶然的原因，脫離持有的物品。

因此在按1千領到10萬的情況下，多的9萬9千並非郵局或銀行和提領人因為成立某種契約而交給提領人「合法保管的東西」因此即使有想要占為己有的意圖，也不會成立「侵占罪」。

那這樣拿了就沒事嗎？不是的，在這種情況下，多吐的錢，可以被認定成前面提到的「脫離物」，也就是郵局或銀行因為機器的故障，喪失持有的物品，因此拿走是有可能成立「侵占脫離物罪」的。

上面都是跟ATM的，那如果跟人類的呢？如果是「換錢」或是「找錢多拿到的」，拿走了也會成立嗎？在這種情況下在「侵占罪」方面，由於找來的錢或是多換來的錢，都不是因為合法的關係拿到需要保管的，因此即便沒有還回去也都不會成立「侵占罪」。