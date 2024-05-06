別人的孩子也是你的責任：理解台灣刑法與民法對保護兒童的要求

【刑法：保證人地位】

我國刑法第15條第1項規定：「對於犯罪結果之發生，法律上有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生結果者同。」也就是說，有防止義務的人必須要防止犯罪發生，若結果還是發生，那這個人就會成立某罪名。

而誰是「有防止義務的人」呢？比如說，醫院裡的醫生因為醫療契約對病患有救助、防止病患病情惡化而死亡的義務，若醫師不小心未盡救助義務而病患死掉，那醫生就會有成立過失致死的問題。

在這個案件當中，該名婦人主張中其中有一個「因為當時不是保母（並沒有一個要照顧孩子的契約存在），所以不應歸責給她」。不過在刑法上的保證人地位並不僅限於有無契約，其中一種保證人地位形成包含「自願承擔保護義務」，實務見解也認為有無契約約定，並非唯一判斷標準（參考本案判決臺灣高等法院臺中分院刑事判決112年度上易字第390號）。因此該婦人自願照顧小孩一下子，當然也就有防止小孩受燙傷的義務，而孩子全身被燙傷，也就被判過失重傷罪。