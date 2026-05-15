喆律法律事務所
免費法律諮詢
EN
勞工董事不違法！揭開長榮罷工的真相

勞工董事不違法！揭開長榮罷工的真相

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-07-12更新 2026-05-15
雷皓明律師
雷皓明律師
喆律法律事務所 律師

喆律法律事務所是由前新北、台中地院法官、前桃園地檢署檢察官和超過70名專業律師所組成的團隊，於全台設有6間分所，是您處理法律爭議的首選。

本文目錄

長榮堅持提告的新聞不斷傳出，認為工會把「勞工董事」當訴求之一，導致整個罷工也跟著違法。但，根據勞資爭議處理法，即便是訴求勞工董事應該也合法，因此罷工也合法喔！

【訴求勞工董事，也不是違法罷工】

長榮堅持提告的新聞不斷傳出，認為工會把「勞工董事」當訴求之一，導致整個罷工也跟著違法。但，根據勞資爭議處理法，即便是訴求勞工董事應該也合法，因此罷工也合法喔！

【哪些事情不能罷工？】

罷工的合法權利來自於「勞資爭議處理法」，而在這部法律裡規定，只有勞資雙方的「權利事項」不能罷工。（勞資爭議處理法第53條）

什麼叫「權利事項」？ 簡單來說，依照法律、契約讓你「本來就有」的權利，就是「權利事項」，例如依照契約，你有「工資」；依照法律，你有「加班費、公假」。假如雇主沒給你，你不能罷工，你應該走調解、訴訟程序來討。 （可參考行政法院判決89年度判字第746號、高雄高等行政法院簡易判決100年度簡字第112號、高雄98年度簡字39號行政判決）

反過來說，你「本來沒有」的權利，就可以罷工。例如「加薪」，是讓你在既有的薪資之外去爭調整空間；例如「員工福利」，是讓你在既有的契約規定以外去爭其他福利。

【勞工董事不是權利事項，爭取勞工董事罷工應該合法】

當我們知道法律只禁止「權利事項不能罷工」以後，回來看看勞工董事算不算權利事項，就知道因此罷工是否合法。

我國現行法律，並沒有強制雇主設置勞工董事，而我猜長榮與空服員簽的契約、團體協約至目前為止也沒有勞工董事，那麼勞工董事就不是權利事項。既然如此，針對這個訴求去向雇主提起勞資調解，進一步採取罷工行為，就是合法的。

網路上有一種說法是：「法律不保障勞工董事，因此罷工違法」，很明顯就是錯的，請大家不要再相信這種說法。正是因為這些事情法律沒有保障，勞工才有權去用罷工來爭取更好的工作環境。

今年5月間，勞動部長在一次的立法院質詢中也表態認為空服員這次的罷工程序應為合法，而勞工董事也能當作調整事項來協商。 （可參考網路上的質詢片段：https://youtu.be/o_1mnXK7sRM） 我猜一般人也不會知道怎樣罷工是合法的，既然如此，這種說法是不是有人在蓄意帶風向，我想也昭然若揭。

【沒有股份，勞工也能當董事】

有一種說法是「選董事不是公司的權利」，但其實這種說法已經承認了勞工的罷工是合法的，問題只是在於做不做得到或怎麼實現而已。

舉例來說，我國目前的國營事業，是採取「推派」的方式，也就是股份是政府的，但政府請勞工去幫忙當董事。 回到民營企業，公司當然不能直接說「我要xxx當董事，大家都不准有意見！」，但公司可以做的是推薦勞工擔任董事候選人，不管是由持股1%的股東來做，或是由董事會提名，都可以。 先不管內容如何或最後選不選得上，至少，公司不是沒有機會替勞工去爭取勞工董事。

在團體協約法中，確實有提到「團體協約違反法律強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」，但要求勞工董事存在的訴求本身，其實是希望「參與公司治理」，而沒有要求公司去「違法設置萬年董事」，那麼這個訴求也並沒有違法之處。

另外有一種說法是「想選自己去買股票啊」，可是啊，我國早就不要求董事候選人要持有股份，只要股東會由「有行為能力」的人當中選出來就好（公司法第192條）。

用上述的種種理由去說罷工違法，感覺是從一開始就不想要這個條款而已。如果真的是這樣，就說「做不到、這條希望修正」，為什麼還要硬說別人違法甚至去提告呢？

【開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊】

我想強調的不僅是勞工董事的訴求不違法，更希望強調的是，勞工要的就只是「開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊」，自始至終都沒有在強求勞工董事，勞工董事只是一種舉例而已。

所謂的參與公司治理，不是你想像中的進去當老大、叫公司這樣做那樣做。就算勞工能爭到董事席次，也不可能直接影響決策。

參與公司治理，只是讓勞工能夠更加了解公司的運作，例如得知公司可能的勞資條件變更，至少讓勞工有能力去反應與應對，或是在重大決策以前先代表勞工向雇主提出建議，而不是只能等到事後才發現、調解，這樣苦到的不只是雇主、勞工，還包含了社會大眾，看看這次的事件就知道。

說穿了，參與公司治理就只是讓勞工與雇主間能夠有一個雙向溝通、共同處理問題的管道，而不是總是只有單方的下指令與接受。 （可參考林佳和教授＜勞工董事在共同決定制度中的角色＞一文）

而這次勞工也不是把勞工董事當作唯一選項，事實上也有其他方法能夠落實，例如勞資會議、評議會的參與，也都能促進勞工的參與程度。 不討論這些實質內容，卻從一開始就主張違法甚至提告，只是凸顯了公司從一開始就不想討論、也不在意的事實。

勞工雇主的關係是雙向的，勞工需要薪資，但雇主也需要人力，而且是優良的人力。可惜的是，我們的文化只有「以客為尊」，卻沒想過幫助自己賺錢的勞工也一樣重要。

網站聲明

  • 著作權由「喆律法律事務所」所有，非經正式書面授權，不得任意使用。
  • 文章資料內容僅供參考，不宜直接引用為主張或訴訟用途，具體個案仍請洽詢專業律師。
  • 法令具時效性，文章內容及所引用資料，請自行查核法令動態及現行有效之實務見解。

Online Legal Consultation

遇到法律問題
立即找喆律

喆律律師團隊提供便捷的諮詢方式，無論是個人案件或企業法律需求，皆可透過 LINE 即時與我們聯繫。

Popular Articles

熱門文章

律師談吉他2024-02-02

在虛擬遊戲中被侵犯，也構成性騷擾嗎？

閱讀全文
Editor's Picks

編輯精選

刑事案件2026-10-29

洗錢是什麼意思？是怎麼洗的？律師解釋金融犯罪手法！

洗錢是指通過一系列的金融交易，隱藏非法資金的來源、所有權和去向，使其看起來像合法收入。過程通常包括將非法資金存入銀行、進行複雜的金融交易，最後將洗淨的錢整合到合法的金融系統中。接下來，讓我們深入了解洗錢的各個階段、常見手法以及如何預防和打擊洗錢活動。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

怎樣算強制猥褻？猥褻的定義是什麼？律師告訴你怎樣就觸法

許多人對於什麼行為會構成強制猥褻或性騷擾感到困惑，根據刑法和性騷擾防治法，這兩種罪行有著不同的定義和處罰。接下來，讓我們深入探討強制猥褻和性騷擾的定義、構成要件以及相關判例，學習如何遠離性侵害和性騷擾。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

妨害性隱私及不實性影像罪修法通過了什麼？怎樣會觸犯？

2023年2月10日起，刑法修正案「妨害性隱私及不實性影像罪」正式施行。這次修法強化了對隱私權的保障，特別是性私密影像的保護。法案中明確界定了性影像的定義，並新增了多項觸犯性隱私的罪名。修法通過後，未經當事人同意無故攝錄性影像、以強暴脅迫手段攝錄性影像、未經同意散布性影像、製作關於他人不實性影像等行為，都將觸犯刑法，最高可處7年有期徒刑。值得注意的是，就算只有未遂，也需要負擔刑事責任。

閱讀全文
刑事案件2026-10-28

哪些行為會觸犯跟騷法？律師幫你搞懂跟蹤騷擾的法律定義！

本文中，資深律師將帶您了解2022年開始施行的《跟蹤騷擾防制法》，包括跟騷法的構成要件、哪些行為可能會觸犯跟騷法、有什麼法律責任、罰則多重以及如何舉證，並用判決讓您更了解什麼是跟騷法！

閱讀全文
刑事案件2026-10-27

性騷擾只要讓人不舒服就成立？律師說明性騷擾法律定義！

只要讓人不舒服就會構成性騷擾嗎？性騷擾的法律定義是什麼？性騷擾跟強制猥褻有什麼不同？性騷擾防治法有什麼罰則？遇到性騷擾該怎麼辦？職場性騷擾怎麼處理比較好？該和解嗎？本文就讓資深刑事律師教您遇到性騷擾時該怎麼辦！

閱讀全文
刑事案件2026-10-21

銀行帳戶被警示凍結？律師：5 步驟快速解除警示帳戶！

警示帳戶是什麼？銀行帳戶被凍結怎麼辦？警示帳戶有犯法嗎？如何解除警示帳戶？解除警示戶要多久？165可以查詢警示帳戶嗎？本文中資深刑事律師將為您詳細介紹警示帳戶的定義及限制，並提供警示帳戶解除步驟，幫助您自助脫困！

閱讀全文
Latest Articles

最新文章

律師談吉他2026-09-29

揭開車內隱私的迷霧：竊錄對話和影像的法律界限

最近一起藝人的出軌案件引發社會關注，爆發點是計程車的行車紀錄器。 車內難道沒有隱私嗎？司機擅自錄下車內影像沒有違法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

報案遭警方拒絕受理：探討法律上的合法性與警方責任

某人遺失筆電至警局報案，警察不願協助調閱客運監視器，也拒絕以侵占受理。警察是否可以不受理報案？不受理報案合法嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

餐廳開業稅務指南：兩種稅負你該知道

自從上次在iCHEF 餐廳幫 與James直播後，有不少抱著餐廳夢的粉絲來問我開餐廳的法律問題。在賺錢之前，最多人問的是「餐廳賺到錢以後要怎麼繳稅？需要繳兩次稅嗎？」 藉這機會，也和各位粉絲簡單說明這個法律問題！

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

丁守中敗訴：選舉結果不公？探討台灣人的選舉權利

去年台北市長選舉，丁守中以3000票之差落敗。他認為「選舉中有10多萬人一邊看著手機看著開票結果、一邊在投票」造成選舉不公，因此在選舉結束後提起「選舉無效」訴訟，兩日前法院判決丁敗訴。 不少人揶揄丁輸不起還去提告、浪費司法資源，但你知道法院是怎麼判的嗎？

閱讀全文
律師談吉他2026-09-29

保險與離婚財產分配：你該知道的重要事項

最近事務所接了越來越多離婚案件，不知道該開心還是難過… 在離婚財產分配的案件中，我發現很多案件都牽扯到「保險」到底能不能拿來分。 有些保險會有高額的保單價值準備金，有些還比當事人銀行的存款還多，這種時候到底能不能分，就大大影響當事人的權利。

閱讀全文
律師談吉他2026-09-11

回歸平等：同性婚姻合法化與反對理由的探討

今天大法官釋字第748號施行法在立法院進行最終表決，在觀看表決直播的過程中，我看到幾種似是而非的反對理由。如果你們也曾用相同的理由反對，希望你們能夠看看，為什麼我覺得這樣不對。

閱讀全文
喆律法律事務所

從個人到企業，從諮詢到訴訟，72位律師、6個據點，守護台灣每一個需要法律保護的人。

聯絡我們

  • 02-2760-6180
  • service@zhelu.tw
  • 台北市松山區復興北路167號9樓之1（三信大樓）

線上諮詢

加入喆律 LINE 官方帳號，線上免費法律諮詢。

LINE 免費諮詢

© 2026 喆律法律事務所 All Rights Reserved.

Facebook