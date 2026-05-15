勞工董事不違法！揭開長榮罷工的真相

【沒有股份，勞工也能當董事】

有一種說法是「選董事不是公司的權利」，但其實這種說法已經承認了勞工的罷工是合法的，問題只是在於做不做得到或怎麼實現而已。

舉例來說，我國目前的國營事業，是採取「推派」的方式，也就是股份是政府的，但政府請勞工去幫忙當董事。 回到民營企業，公司當然不能直接說「我要xxx當董事，大家都不准有意見！」，但公司可以做的是推薦勞工擔任董事候選人，不管是由持股1%的股東來做，或是由董事會提名，都可以。 先不管內容如何或最後選不選得上，至少，公司不是沒有機會替勞工去爭取勞工董事。

在團體協約法中，確實有提到「團體協約違反法律強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之為無效者，不在此限。」，但要求勞工董事存在的訴求本身，其實是希望「參與公司治理」，而沒有要求公司去「違法設置萬年董事」，那麼這個訴求也並沒有違法之處。

另外有一種說法是「想選自己去買股票啊」，可是啊，我國早就不要求董事候選人要持有股份，只要股東會由「有行為能力」的人當中選出來就好（公司法第192條）。

用上述的種種理由去說罷工違法，感覺是從一開始就不想要這個條款而已。如果真的是這樣，就說「做不到、這條希望修正」，為什麼還要硬說別人違法甚至去提告呢？