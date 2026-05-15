毒品的三次減刑：在法律中尋求救贖的機會

【什麼是三次減刑？】

減刑並不容易，原則上刑法很少會給減刑的機會，通常是在「其情可憫」才有機會， 意思就是說，如果你犯罪的情節讓人覺得「真的太可憐了」，刑法第59條就允許法官可以憑著個案的事實，給予減刑的機會。

而毒品案件比較特別的是，除了一般的其情可憫之外，還有另外兩個法定的減刑事由，一個是「供出毒品來源」，一個是「自白」。

依照毒品危害防制條例第17條，「製造、運輸、販賣、持有或施用」毒品者，如果願意供出上游的毒品來源，並使檢察官查獲正犯、共犯者，減輕或免除其刑。 如果是「製造、運輸、販賣」者，從偵查開始到法官審判的時候都有自白，減輕其刑。

比起一般刑法，毒品案件只要你能遵守這兩個條件，法官是「一定要減」，這對於毒品案件的被告來說是一個有利的地方。

因此，「其情可憫」、「供出上游」以及「自白」，就是在毒品案件中有可能使用的三次減刑，讓你有機會能夠提早上岸。