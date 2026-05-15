【內文圖片】毒品的三次減刑：在法律中尋求救贖的機會
【毒品的三次減刑】
每每接到毒品案件的諮詢，當事人總是劈頭就問：「律師，我會不會被抓去關？」碰到這種問題我總是很頭大。我覺得即便是神也不能預知訴訟勝敗，因為審判的是人。但，大多數的毒品案件倒是都有「三次減刑」的可能性，讓你不用被關那麼久。
【什麼是減刑？】
一般來說，犯罪要關多久，原則上是根據法條規定，例如販賣二級毒品，依照毒品危害防制條例第4條，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，且可以併科罰金。 所謂的減刑，就是讓你被關的時間，能夠比法條的下限更少，以販賣二級毒品來說，如果你可以獲得減刑，就有可能讓你被關到7年以下。
【什麼是三次減刑？】
減刑並不容易，原則上刑法很少會給減刑的機會，通常是在「其情可憫」才有機會， 意思就是說，如果你犯罪的情節讓人覺得「真的太可憐了」，刑法第59條就允許法官可以憑著個案的事實，給予減刑的機會。
而毒品案件比較特別的是，除了一般的其情可憫之外，還有另外兩個法定的減刑事由，一個是「供出毒品來源」，一個是「自白」。
依照毒品危害防制條例第17條，「製造、運輸、販賣、持有或施用」毒品者，如果願意供出上游的毒品來源，並使檢察官查獲正犯、共犯者，減輕或免除其刑。 如果是「製造、運輸、販賣」者，從偵查開始到法官審判的時候都有自白，減輕其刑。
比起一般刑法，毒品案件只要你能遵守這兩個條件，法官是「一定要減」，這對於毒品案件的被告來說是一個有利的地方。
因此，「其情可憫」、「供出上游」以及「自白」，就是在毒品案件中有可能使用的三次減刑，讓你有機會能夠提早上岸。
【減刑會減多久？】
減刑能減多久，根據犯罪的類型（是製造、運輸還是販賣）、犯罪具體內容（例如販賣毒品的話，數量與價格）、犯後的態度（有無悔意）以及減刑理由（其情可憫、自白或供出上游）等，都會有很大的差異。
根據司法院量刑資訊服務平台的資料，如果把每一種減刑的情況分別來看的話，最多減到一半都有可能。
舉例來說，販賣二級毒品依法最少要關7年，但如果符合其情可憫的情況，只關3年6個月也有可能。 如果你不僅維持自白，又供出毒品上游，則只關1年4個月也是有可能的。
每次寫毒品的文，都讓我覺得怕怕的，很怕被人誤以為我在鼓勵吸毒或鼓勵脫罪。 寫毒品的系列文，也是看到不少當事人其實不像大家想像中的那麼壞，至少對我��來說，跟某些不吸毒的人比，更不會去傷害他人，那麼這些人不僅需要幫助，更是值得幫助。 買毒品要錢，被告又要花律師費，世界上沒有比吸毒代價更大的娛樂，奉勸各位，真的不要碰毒品啦～