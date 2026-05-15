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帶職參選：法律容許與政治倫理之爭

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-07-20更新 2026-05-15
雷皓明律師
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不管在國民黨初選結果前後，最多人想問的就是「帶職參選合法嗎？」 簡單來說，現在沒有法律禁止帶職參選，而真正的問題反而是「中途離職合法嗎？」

【帶職參選合法嗎？】

不管在國民黨初選結果前後，最多人想問的就是「帶職參選合法嗎？」 簡單來說，現在沒有法律禁止帶職參選，而真正的問題反而是「中途離職合法嗎？」

【帶職參選，合法】

我國目前對於總統、副總統或縣市首長的參選，其實並沒有太多限制，最主要都只希望你不要有「不良前科」，例如曾犯貪汙罪、賄賂罪或其他重大犯罪等。

比較特殊的可能只有「不得同時登記為兩候選人」，而且只有在總統與其他公職選舉同日投票的時候才禁止。 舉例來說，假設今年11/24是總統、縣市首長的投票日，韓國瑜同時登記為總統、縣市首長的候選人，這時候依照總統副總統選罷法第25條，只有總統的部分登記有效，縣市首長的登記無效。

偏偏今天韓國瑜不是要同時登記為兩個候選人，而是穩坐高雄市長、劍指台灣總統的情況，那麼就沒有總統選罷法裡的登記無效問題。

而在地方制度法中，除非首長有犯貪汙或其他重罪被法院判刑，或是罹患重病、因故不能執行職務以外，不然原則上也沒有強迫首長解職或辭職的規定。

綜合目前的法律來看，帶職參選，真的是合法的。

【中途離職呢？】

雖然韓國瑜聲稱還是會好好當高雄市長，但照現行法律來看，比較大的問題可能是：如果韓國瑜當選總統後就不當高雄市長了，有沒有違法？有沒有責任？

從我國公職人員選罷法來看，其實不少條文都有提到「辭職」（例如第27條、第87條、第92條），那麼辭職似乎是一種法律認可的事實情況。但是，針對辭職的公職人員，似乎是沒有相應的處罰或責任。唯一有的，可能只有「禁止再參選」。 例如最近的「割草行動」要罷免韓國瑜，假設韓國瑜在罷免程序中自願辭職，那麼韓國瑜4年內就不能再當市長的候選人。

因此，照目前的法律來看，即便韓國瑜中途離職，似乎也是沒有法律責任的。

【但我覺得，這可能是不太好的現象。】

帶職參選，有些人覺得利用假日就沒問題，甚至是說他是神人，能者多勞，兼任兩種職位也不見得做不好。姑且當作這些說法都對，但假如韓國瑜中途辭職不擔任高雄市長了，地方畢竟不能沒有首長，依照地方制度法第82條必須進行補選。

補選是什麼意思？意思是選舉要重辦、公報要重發、投票所要重新設置、人員要再請一次，這些不僅是時間、勞力，更是一種金錢成本。而再換個角度想，選舉是會給補助款的，做到一半辭職，補助款還要給全額嗎？需不需要追回？

不是因為個性現實才講錢，而是說畢竟這些錢都是出自人民，並且有正當目的才使用的，如果今天因為個人因素或不正當因素導致增加開銷，或許也該有個究責機制，一方面能避免耗費金錢，二方面能在不得不耗費金錢時，有所填補

舉例來說，辭職的候選人，是否需要為補選負擔補償責任？補助款，需不需要按比例追回？我想這些都是可能選擇的方式。

帶職參選，也許沒有違法疑慮，但對於政府運作勢必產生問題與支出。當然了，如果帶職參選者選上也不辭職，或許這些問題都不會存在，但，回到政治的問題，你認為帶職參選是一件好事嗎？如果他真的選上了，你覺得兼職是一件好事嗎？

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