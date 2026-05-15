帶職參選：法律容許與政治倫理之爭

【帶職參選，合法】

我國目前對於總統、副總統或縣市首長的參選，其實並沒有太多限制，最主要都只希望你不要有「不良前科」，例如曾犯貪汙罪、賄賂罪或其他重大犯罪等。

比較特殊的可能只有「不得同時登記為兩候選人」，而且只有在總統與其他公職選舉同日投票的時候才禁止。 舉例來說，假設今年11/24是總統、縣市首長的投票日，韓國瑜同時登記為總統、縣市首長的候選人，這時候依照總統副總統選罷法第25條，只有總統的部分登記有效，縣市首長的登記無效。

偏偏今天韓國瑜不是要同時登記為兩個候選人，而是穩坐高雄市長、劍指台灣總統的情況，那麼就沒有總統選罷法裡的登記無效問題。

而在地方制度法中，除非首長有犯貪汙或其他重罪被法院判刑，或是罹患重病、因故不能執行職務以外，不然原則上也沒有強迫首長解職或辭職的規定。

綜合目前的法律來看，帶職參選，真的是合法的。