國民法官首次參與審判：家暴受害者殺夫案判決揭示

【什麼是「情堪憫恕」？】

刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」依照法院實務判決，主要會去參考三個要件：「犯罪另有特殊之原因與環境」、「客觀上足以引起一般同情」以及「宣告法定低度刑期尤嫌過重」，要符合這三個要件才可以依照第59條再減（可參考臺中地方法院110年度重訴字第1921號刑事判決）。套到本件案件當中，也就是當這三個要件有符合的時候，法院可以判處比5年更低的刑度（因被告自首所以最低刑期是5年）。

不過，在過往的家暴案件當中，刑法第59條「情堪憫恕」實際上幾乎找不到案例。就連在鄧如雯殺夫案，法院也認為不��符合第59條要件，在鄧如雯的案件當中，刑度會較低是因為鄧如雯被認為有自首以及刑法第19條第2項的情形（當時稱為心神喪失或精神耗弱）。

實務上多用到第59條的情形時常出現在法定刑本來就過苛的案件中：如，貪污治罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法等等。在殺人罪的案件當中，刑法第271條規定法定刑為10年以上、無期徒刑、死刑，對法院來說，可能是因為在故意殺人的情形，這樣的法定刑並不會太重，因此第59條也鮮少適用。