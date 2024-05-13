國民法官首次參與審判：家暴受害者殺夫案判決揭示

【第一件國民法官案件：長期受家暴的妻子殺了丈夫】
7月21日，第一件由國民法官參與審判的案件在歷經3天的審理之後作出判決，案件事實為一名受暴婦女長期受到丈夫家暴，後在2022年11月底親手殺死了虐待她40年的丈夫。該名婦女被論以殺人罪、處以7年2個月。
【自首減刑、但並無「情堪憫恕」】
刑法第271條規定殺人罪，最低刑度為10年以上，因為該名婦女在殺了丈夫之後有自首，依照刑法第62條適用自首減刑的優惠規定，並減刑至5年，然而因為不符合第59條的「情堪憫恕」，因此無法再繼續往下減刑，最終處7年2月的有期徒刑。
【什麼是「情堪憫恕」？】
刑法第59條規定：「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑。」依照法院實務判決，主要會去參考三個要件：「犯罪另有特殊之原因與環境」、「客觀上足以引起一般同情」以及「宣告法定低度刑期尤嫌過重」，要符合這三個要件才可以依照第59條再減（可參考臺中地方法院110年度重訴字第1921號刑事判決）。套到本件案件當中，也就是當這三個要件有符合的時候，法院可以判處比5年更低的刑度（因被告自首所以最低刑期是5年）。
不過，在過往的家暴案件當中，刑法第59條「情堪憫恕」實際上幾乎找不到案例。就連在鄧如雯殺夫案，法院也認為不��符合第59條要件，在鄧如雯的案件當中，刑度會較低是因為鄧如雯被認為有自首以及刑法第19條第2項的情形（當時稱為心神喪失或精神耗弱）。
實務上多用到第59條的情形時常出現在法定刑本來就過苛的案件中：如，貪污治罪條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法等等。在殺人罪的案件當中，刑法第271條規定法定刑為10年以上、無期徒刑、死刑，對法院來說，可能是因為在故意殺人的情形，這樣的法定刑並不會太重，因此第59條也鮮少適用。
【依照實務過往判決，本件判處的刑度正常】
在本件首見國民法官案件結果公佈之後，有許多聲浪批評在家暴案件當中處刑仍然過重，雖然我們可以認為，被害人受虐於長期家暴才殺死了丈夫，論以更輕的刑也是可行的，不過跟過往家暴案件由受虐人殺死虐待人的案件情節相比較，本件處以7年2個月仍在合理範圍之內。
從這個第一件由國民法官參與審理的案件當中，國民法官透過法官的引導與討論，得出一個和過往判決相差不遠的結論，也希望未來的由國民法官參與的判決能夠循著這樣的步伐作出合宜、甚至相較過往更加合宜的判決。
新聞來源：https://www.mirrormedia.mg/story/20230721edi032/