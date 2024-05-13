MAMAMOO華莎性感舞蹈爭議：從公然猥褻罪看台灣法律觀點

【MAMAMOO華莎在大學校慶上的性感舞蹈】
華莎之前在成均館大學的校慶表演上，一如以往自己的風格勁歌熱舞，其中有一個舞蹈動作為華莎「舔了自己的舌頭、蹲下腳打開、順勢用手摸下體」，後遭到告發「公然猥褻罪」（韓國法），影片上傳到網路上後也引發熱議。
【如果在台灣⋯⋯】
這件案件如果是依照台灣的法律，又會怎麼樣呢？
台灣的公然猥褻罪規定在刑法第234條第1項：「意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者」。依照法院見解，「公然」指的是：「不特定人或多數人得以共見共聞之狀況」；而「猥褻」又是什麼意思呢？根據大法官釋字以及法院穩定的實務見解，猥褻是指：「則係指客觀上足以刺激或滿足性慾，並引起普通一般人羞恥或厭惡感之行為而言。」
那麼，華莎做的行為，看似已經很符合「意圖供人觀覽」、校慶上的場合當然屬於「公然」、該行為也會引起性慾，且也會讓一些（可能不是粉絲的）人覺得羞恥或厭惡，有可能成立公然猥褻罪。
【不過，好像有點怪怪的？】
不過跳個性感舞蹈，就被判作是公然猥褻罪？是否有點太「超過」惹！？這邊我們可以從「公然猥褻罪」究竟要保護的是什麼下去想。
為什麼我們要處罰公然猥褻罪呢？簡單一個例子是：我們不想突然在路邊看到有人在打手槍，不論是我們自身會覺得被侵犯（因為我們不想看到卻還是看到了），在人來人往的「公然」情況下也有可能會對社會造成不良影響。不過在華莎的舞蹈之下，是否有這樣的情形呢？
法院實務判決其實有肯認，若「特定多數人本係自願接受而共處一室⋯對於可能發生於其眼前之猥褻行為，本有心理準備，甚或期待者⋯⋯」，那麼就不符合「公然」的要件，法院在這邊進一步解釋，公然指的是「並未出於自願參與或共處猥褻行為場所之多數人而言」（例如：臺灣高等法院刑事判決101年度上訴字第1248號）。因為只有在自己不想看到、但最後仍然看到的情況下，才有「公然猥褻罪」法益受到破壞的情形。
在華莎的案件中，影片裡台下的大學生整個超級瘋狂，看起來非常享受華莎表演，大學生們心裡應該有心理準備會看到華莎的性感舞蹈，觀眾們應該也不會覺得被侵犯到，因此根據前述的法院判決，就不符合「公然」的要件了。
【應該不會成立，但還是要注意】
雖然在這種藝術性質的舞蹈表演中，說是「公然猥褻罪」並不太符合公然猥褻罪要處理的事物，不過如果表演人想要徹底的避免不小心被大幅討論、挑動大學生的家長的敏感神經的話，表演人只能在表演設計上多加注意一點囉！
新聞來源：https://star.ettoday.net/news/2536989