MAMAMOO華莎性感舞蹈爭議：從公然猥褻罪看台灣法律觀點

【不過，好像有點怪怪的？】

不過跳個性感舞蹈，就被判作是公然猥褻罪？是否有點太「超過」惹！？這邊我們可以從「公然猥褻罪」究竟要保護的是什麼下去想。

為什麼我們要處罰公然猥褻罪呢？簡單一個例子是：我們不想突然在路邊看到有人在打手槍，不論是我們自身會覺得被侵犯（因為我們不想看到卻還是看到了），在人來人往的「公然」情況下也有可能會對社會造成不良影響。不過在華莎的舞蹈之下，是否有這樣的情形呢？

法院實務判決其實有肯認，若「特定多數人本係自願接受而共處一室⋯對於可能發生於其眼前之猥褻行為，本有心理準備，甚或期待者⋯⋯」，那麼就不符合「公然」的要件，法院在這邊進一步解釋，公然指的是「並未出於自願參與或共處猥褻行為場所之多數人而言」（例如：臺灣高等法院刑事判決101年度上訴字第1248號）。因為只有在自己不想看到、但最後仍然看到的情況下，才有「公然猥褻罪」法益受到破壞的情形。

在華莎的案件中，影片裡台下的大學生整個超級瘋狂，看起來非常享受華莎表演，大學生們心裡應該有心理準備會看到華莎的性感舞蹈，觀眾們應該也不會覺得被侵犯到，因此根據前述的法院判決，就不符合「公然」的要件了。