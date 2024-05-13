台灣新法規：未成年師生戀全面禁止，性平法修正詳解

【禁止未成年師生戀：保護未成年人身心發展】

本法立意良善，為了要確保未成年人不會因為脅迫而不敢表達不願意、保護其身心發展，因而讓與未成年人學生的師生戀全面禁止。若講到「未成年人的身心發展」，小編就會想到刑法第227條與未滿16歲之人性交猥褻罪的規定，因為該條要保護的目標也和未成年人的身心保障有很大的關係。

雖然「未成年」是一個很方便的標準，不過「未成年全面禁止」而不去考慮到底有無權勢不對等的關係是否有修正的空間？主要有兩個原因可能為讓這個標準有點疑問。首先，依照刑法的規定，16歲以上的人在法律上是可以依照自己意願為性行為的人，可以說是有完整同意性行為的能力，但新修正的《性別平等教育法》似乎是認為18歲以下的未成年人完全沒有辦法在師生戀中有真摯同意的空間、因此全部禁止。雖然刑法與行政法（性別平等教育法）的標準本來就可以不同，然這樣的標準不一卻也可能引起前述的第一個疑問；第二個疑問則在於，未成年人真的完全都是權勢不對等的受害者嗎？在部分案例當中，可能沒有權勢不對等的問題。不過《性別平等教育法》是為了要杜絕「權勢關係」的問題，在18歲以下、無權勢關係的案例當中師長這方仍會受處法。