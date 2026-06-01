竊盜罪的界線：付錢卻擅自取走他人物品

【簽約要雙方同意，留個紙條不算契約】

如果你曾辦過帳戶、簽過約就會知道，契約要成立，通常要有當事人簽名才行。在法律上來說，就是一方發出的「要約」，要經過另一方的「承諾」，契約才有效。 簽名的用意，就是用來證明要約與承諾都存在（也就是雙方都同意），表示契約成立，在不動產契約中法律更是強制，當事人要簽名才有效。

留個紙條告訴別人你要買，只能算是提出了一個要約，詢問「是否願意以500元出售」，但在別人承諾（答應）以前，契約都沒有成立。

契約沒有成立的意思是，你的錢還是你的，我的娃娃還是我的，因此我不能把你的錢據為己有，相反地，你也不應拿走我的娃娃。 擅自拿走娃��娃，除了有歸還責任，還構成刑法的竊盜罪喔！