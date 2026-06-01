竊盜罪的界線：付錢卻擅自取走他人物品

【簽約要雙方同意，留個紙條不算契約】
如果你曾辦過帳戶、簽過約就會知道，契約要成立，通常要有當事人簽名才行。在法律上來說，就是一方發出的「要約」，要經過另一方的「承諾」，契約才有效。 簽名的用意，就是用來證明要約與承諾都存在（也就是雙方都同意），表示契約成立，在不動產契約中法律更是強制，當事人要簽名才有效。
留個紙條告訴別人你要買，只能算是提出了一個要約，詢問「是否願意以500元出售」，但在別人承諾（答應）以前，契約都沒有成立。
契約沒有成立的意思是，你的錢還是你的，我的娃娃還是我的，因此我不能把你的錢據為己有，相反地，你也不應拿走我的娃娃。 擅自拿走娃��娃，除了有歸還責任，還構成刑法的竊盜罪喔！
【「錢都付了」，也不能免責！】
只要你有「不法所有意圖」，拿走他人物品就構成竊盜，即便有放錢也一樣。
什麼是不法所有意圖？ 簡單來說，你「明知東西不是你的」或是「沒有合法取走權限」，仍想將物品據為己用，就是一種不法所有意圖。
付錢，並不代表契約成立，就算是便利超商，其實也有拒絕販售物品的權利（只是他想不想而已），更何況這個案件的當事人根本不是個商店或賣家，只不過是個路邊的騎士，那麼就沒有理由去說「付錢就能把東西拿走」。
但，能不能說是「不知」呢？ 實務上是有可能發生的，例如對方簽具切結書，讓你相信你有權拿走的情況。（高等法院103年度上易字1901號刑事判決） 至於這個案子我不知道。對一般人來說，付錢也不能任意拿走東西是個常識，但或許這位愛子心切的人就是不諳世事，如果是這樣的話，或許就有出於憐憫而認為「並非明知」的空間。
這則新聞看了真的滿扯的，但又不免讓人覺得那個父母也不是徹底的壞人：還在現場等待過、留下字條與500塊（雖然找不到），說穿了，就是個「父母」。為了自己的愛，自私而不顧他人感受的行為，除了批評之外，好像也只能給予同情。
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