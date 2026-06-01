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挑戰傳統觀念：台灣法律視角下的服儀規定與平等待遇

挑戰傳統觀念：台灣法律視角下的服儀規定與平等待遇

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-06-19更新 2026-06-01
雷皓明律師
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喆律法律事務所 律師

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日本一位明星發起「拒絕被穿高跟鞋」的運動，希望未來有一天女性必須穿著高跟鞋工作的規定可以消失。看了覺得很感動，但不禁讓我去想，台灣在法律上有沒有辦法做到呢？

【服儀規定的合法性基礎，一般而言是源自於「工作規則」。】

依照勞動基準法第70條，雇主雇用的勞工人數在30人以上，應報備並公開關於「工時、工資、津貼、應遵守之紀律、獎懲、福利措施或其他規定」的工作規則，所謂的服儀規定大多也會寫在這裡面。

只要不違反法律的強制規定（例如不能教人做壞事）或是團體協約（工會訂的），法律上通常認為工作規則是可以由雇主「單方決定」的。

【如果工作規則中要求「服儀」，在我國實務通常認為合理。】

台灣目前好像還沒有人特別去法院打官司，爭「服儀規定不合理」這件事。 但項是雇主因員工服儀不整、不合規定而記過、申誡，法院好像也不會去介入說「這樣不行」。 （參考高等法院民事判決101年度勞上字第35號）

有些判決也認為員工不能遵守服儀規定、雇主將他開除是合法的。例如化妝品公司要求員工上班應穿著「黑色上衣、包裙、包鞋以及畫全妝」，雇主用「不適任」為由開除，法院也站在雇主那邊。 （參考花蓮地方法院民事小額判決108年度花勞小字第1號，不過這個案子涉及試用期，可能有所影響）

從這點來看，服儀規定似乎是被台灣整體的工作環境，甚至是法院所認可的。雇主訂定服儀規定，也沒什麼不行。

【至於要求女性穿著「高跟鞋」，是不是合理的呢？】

我特別找到一個判決，我覺得滿值得大家看一看的。

某公司經營殯葬業，要求「男性禮賓接待員著制服、黑皮鞋、髮型梳理整齊、不留鬍鬚；女性禮賓接待員著制服、高跟鞋、盤髮型」。 法院認為，為了維護殯葬業的專業形象訂定服儀規定，屬於雇主對員工的必要指揮管理行為。而要求男性、女性各有不同的服儀規定，是維護整體形象所必要，並非僅針對特定性別有特定要求，亦非針對原告髮型、儀容的差別待遇，依一般合理社會通念，公司經理宣導髮型及高跟鞋的言論，並不會造成敵意性工作環境。

這個判決的起因，是勞工認為自己因為性別而受到雇主與公司的不平等待遇，因此依照性別工作平等法提起賠償訴訟。 雖然並不是特別針對服儀去打官司，但這個判決似乎也表示了法院覺得「高跟鞋」是一種合理的規定，而只要男性、女性都有受到服儀規定，就沒有性別的問題。

合理嗎？我覺得不。

男性的服儀規定，可能為男性帶來不平等的待遇；女性的服儀規定，可能為女性帶來不平等的待遇。為什麼男性、女性都有服儀規定，就能表示服儀規定並沒有造成限制或差異呢？ 真的要探討的話，應該是從服儀的內容出發，而不是從性別的角度出發。 例如同樣都是鞋子，為什麼一個是黑皮鞋，一個是高跟鞋？同樣都是髮型，為什麼一個是梳理整齊，一個是盤髮型？

但，我想這種「都有規定就是平等」的邏輯，不僅是這個法院的個人意見，更是現在社會上許多人的想法。

【即便如此，也不要灰心。】

就像法院說的「一般社會通念」。假如這個社會逐漸改變，那麼法院依據的社會通念也會改變，終有一天服儀規定的合法性也有改變的機會。我想這也是這位明星站出來呼籲的原因，重視，才會有所改變。

說真的，我挑的這個也只是單一個案，假如未來越來越多案件衝擊法院，或許法官也會逐漸改變思想，重視這個議題，並作出更正確的判決。

新聞來源 ：https://reurl.cc/Nqz0Z9

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