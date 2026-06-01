挑戰傳統觀念：台灣法律視角下的服儀規定與平等待遇

【至於要求女性穿著「高跟鞋」，是不是合理的呢？】

我特別找到一個判決，我覺得滿值得大家看一看的。

某公司經營殯葬業，要求「男性禮賓接待員著制服、黑皮鞋、髮型梳理整齊、不留鬍鬚；女性禮賓接待員著制服、高跟鞋、盤髮型」。 法院認為，為了維護殯葬業的專業形象訂定服儀規定，屬於雇主對員工的必要指揮管理行為。而要求男性、女性各有不同的服儀規定，是維護整體形象所必要，並非僅針對特定性別有特定要求，亦非針對原告髮型、儀容的差別待遇，依一般合理社會通念，公司經理宣導髮型及高跟鞋的言論，並不會造成敵意性工作環境。

這個判決的起因，是勞工認為自己因為性別而受到雇主與公司的不平等待遇，因此依照性別工作平等法提起賠償訴訟。 雖然並不是特別針對服儀去打官司，但這個判決似乎也表示了法院覺得「高跟鞋」是一種合理的規定，而只要男性、女性都有受到服儀規定，就沒有性別的問題。

合理嗎？我覺得不。

男性的服儀規定，可能為男性帶來不平等的待遇；女性的服儀規定，可能為女性帶來不平等的待遇。為什麼男性、女性都有服儀規定，就能表示服儀規定並沒有造成限制或差異呢？ 真的要探討的話，應該是從服儀的內容出發，而不是從性別的角度出發。 例如同樣都是鞋子，為什麼一個是黑皮鞋，一個是高跟鞋？同樣都是髮型，為什麼一個是梳理整齊，一個是盤髮型？

但，我想這種「都有規定就是平等」的邏輯，不僅是這個法院的個人意見，更是現在社會上許多人的想法。