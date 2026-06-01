解析肇事逃逸罪：無過失肇事是否有罪？

【什麼時候可以離開？】

當然，也不是說一旦車禍發生，你就要一輩子住在現場。

如果「無人受傷或死亡」，你必須依照道路交通事故處理辦法，做完以下4件事，你就可以離開： 1.如果事故地點在車道或路肩，應在適當距離處豎立車輛故障標誌或其他明顯警告設施

2.如果發生火災，應迅速撲滅、防止災情擴大，並儘速通知消防機關

3.不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據，除非你能標繪車輛位置及現場痕跡證據，才能將車輛移到不妨礙交通的路邊。

4.通知警察機關，除非當事人當場自行和解者。 如果「有人傷亡」的話，不管怎樣都不能任意變動現場，也不能自行和解，一定要等待救護人員、警方到場。

簡單來說，沒人受傷的話，你只要跟對方喬好、達成和解，就可以離開； 如果有人受傷，不管對方是否接受，都應該等待警方到場，確認現場以及雙方資料，才能離開。