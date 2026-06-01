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法庭直播：揭開幕後之劍，還是司法的公正威脅？

法庭直播：揭開幕後之劍，還是司法的公正威脅？

律師談吉他雷皓明律師發佈 2019-07-05更新 2026-06-01
雷皓明律師
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在什麼都要直播的現代，「法庭直播」也是司改的風潮之一。像昨天審理的管中閔案，就有人主張這種重大案件能公開直播。 直播有它的好處，但你有想過，直播可能會帶來司法不公嗎？

【法庭公開直播，不好嗎？】

在什麼都要直播的現代，「法庭直播」也是司改的風潮之一。像昨天審理的管中閔案，就有人主張這種重大案件能公開直播。 直播有它的好處，但你有想過，直播可能會帶來司法不公嗎？

【直播對司法帶來的負面影響】

直播讓法庭活動可以攤在陽光下讓所有人來檢視，但直播也會對法庭活動帶來不良影響，進而讓司法的獨立性與公正性大受影響。

1.直播影響法庭表現，甚至證詞的真實性 只要是人，在鏡頭前或大眾的眼光之下都會感到不自在或是分心，舉例來說，我們可以看到有些人在鏡頭前可能會表現的很自然或是過度表現（例如藝人、youtuber），而有些人則是難以表現（例如街訪的路人），這一點對法官來說也是一樣的。

直播或許能夠把某些不良法官的惡行惡狀攤開，或是讓法官不敢亂審判，但直播的過程，可能也會讓法官「無法專心審判」。 法官的職責是審酌證據、依法審判，但法官在鏡頭的壓力之下，就有可能無法專心在審判程序與證據的判斷。一旦法官在每一個舉動的當下把「別人會怎麼看我」納入考量時，就有可能影響了判斷的理性。這種鏡頭與大眾即時檢視的壓力，不僅影響法官，也有可能影響律師或是檢察官，進而使律、檢做出「讓自己好看，但對案情不見的有幫助」的行為。

同樣的壓力放到「證人」身上，不僅可能做出對案情沒有幫助的行為，更可能讓判決往最壞的情況發展。 在鏡頭之前，證人可能會沒辦法自在的陳述，沒辦法自在陳述，影響的就是證詞的真實性；證詞的真實性，影響的就是判決的真實性。當判決不真實時，這個判決就沒有意義。

2.直播可能加劇無辜被告的輿論壓力 任何人被列為被告的當下，在社會輿論下已經相當於宣判有罪。你還記得媽媽嘴案嗎？雇主從被列為被告開始，就承擔無數的罵名，但時至今日，判決最終確定他是無辜的。但有人在意現在如何嗎？我想這人數絕對不夠還他一個清白的名聲。

在判決確定前，難以知道誰有罪、誰無辜，但光是法庭外文字或影像的傳遞，就有可能使無辜的被告落得如此下場，更何況是有法庭直播？各大媒體或影音平台爭相播送的畫面，真的不難想像。 （更多法庭錄影播放爭議的討論，請參考蘇凱平教授＜憲法權利的交鋒：言論自由與刑事法庭程序之公開播送＞一文）

【或許可以回頭想想，到底想透過直播做什麼？】

上述的缺點並不是單純的可能性，甚至有在美國判決中產生爭議（詳見蘇教授的文章）。或許我們該回頭想想，到底想透過直播做什麼？

我覺得直播不外乎是希望「知道真相」，不想要透過二手轉述，想要親眼見識。 但法庭內的真相，不僅是法官、律師或檢察官的舉動，更重要的是「案件的事實到底是什麼」。就算直播能讓我們看見法官罵髒話、檢察官傲慢或律師講幹話好了，如果代價是讓案情失去真實性，那是不是本末倒置了呢？

要知道真相，也不是沒有直播以外的辦法，例如允許錄影但不直接播送，或是允許現場旁觀紀錄，我國現在其實也是有法庭錄影的規則可循（但有些需要法官同意），這些方法也都是知道真相的途徑。

直播當道，「公開檢視、敢做敢當」、「如果沒做錯事，有什麼好怕直播的」，這些說法當然有道理，但或許不是通案適用。是否該公開直播，我覺得並沒有絕對的答案，如果案件的參與者都接受，法官也認為不影響審判，那當然無妨；但如果直播有可能對案件帶來不良影響，或許不直播反而才能達到直播的真正目的。

新聞來源 ：https://www.ettoday.net/news/20190704/1481843.htm

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