白飯之亂背後的法律爭議：客人權益 vs. 商家自由

【契約履行的義務與好意施惠的差別是？】

熱炒店提供白飯這件事情，是不是店家的義務而必須要提供，可以用這個行為是老闆和客人成立契約的「契約履行義務」還是老闆的「好意施惠」來判斷。

首先，契約履行的義務是指，雙方當事人有互相成立法律關係的意思表示，而根據契約的條款、意思成立契約，��這時雙方就要互相負擔契約履行的義務（例如，客人到熱炒店點菜，老闆提供菜，雙方買賣菜餚的關係就是一個買賣契約，客人有付錢的義務，老闆則有提供菜的義務）。此外要注意的是，有些契約義務並不會直接寫在契約之中，這些義務是為了履行契約給付義務或保護當事人人身或財產上利益，而基於誠信原則所發展出的義務，也就是所謂的「附隨義務」，這些義務雖然沒有寫在契約之中，但也會被認為是必須履行事情。最常見的附隨義務，就像是僱主幫勞工保勞保。

至於「好意施惠」則是指，雙方的行為雖然當事人之間有約定，但這個約定只是基於人際交往的情誼或是基於社會公同生活互相扶持協助，本於善意為基礎才約定的，並且這個約定是「無償」的，此外雙方並沒有成立法律關係的意思表示，所以是不會成立民法上的契約，因此「好意施惠」的行為，並不會受到法律上的拘束，也沒有必須要履行的義務。