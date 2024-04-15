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法律上的人格有區分成「自然人」和「法人」，自然人就是指像正在看這篇文章 的大家；法人就是指被創造出有負擔權利義務的能力的法律上人格，譬如一般的公司、某某基金會或是農會等等。
比較特別的是，因為法人是創造出來的人格，所以它並不會有情緒、或是精神上的痛苦等等，這樣一來法人還會不會是誹謗罪的被害人呢？會不會因為罵法人而成立誹謗罪呢？
前陣子罷韓團體贈送價值130元的乾洗手事件，因為價值超過30元遭質疑有賄選的疑慮。
我們發現「超過30元就算賄選」這個想法已經根深蒂固，民眾深信不疑，但法務部這幾年來卻也多次跳出來澄清說30元並不是絕對的標準，顯然不是為了顏色而一次性的轉換主張。
那到底賄選的標準是什麼？30元這個說法又是哪裡來的呢？
新聞曾經報導，一��名女子向壽險公司投保終身壽險附加住院醫療，後來患病以「日間留院」方式住院，出院後整理好單據申請理賠，保險公司卻遲遲不理賠，提告後法官卻說保險公司可以不用陪，怎麼會這樣呢？！
父母對子女的愛是平等的，但難免會有偏心的時候，偷偷寵大哥、大姊或小弟、小妹。當這樣的偏心跟財產扯上關係時，就會變得很複雜。
每個人都有可能會遇到配偶或家人過世的時候，而過世所取得的保險金是否是「遺產」呢？這個問題非常重要但也很簡單，因為保險法第112條寫了：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」，因此在有受益人的情況下，保險金當然不屬於遺產的一部分。不過以下我們有一個更困難的問題⋯⋯
繼承權還沒發生能先拋棄嗎？
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