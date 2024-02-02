超過30元即賄選！？律師告訴你

【也就是說，30元以下OK；但30元以上並不是絕對不行。】

如果是單純的文宣品、或是文宣附在30元以下的宣傳物品，因為實際上幾乎不會因此就動搖投票意願（大家不會因為拿到選舉面紙就投給他吧！沒有這麼好收買吧！），因此不會被認定是賄選。 但是，這個標準卻一直被過度簡化成：超過30元的宣傳物品，就算賄選。

其實並不是這樣！ 實際上法院的判斷標準向來也都不是以30元上下為單一、唯一的判斷標準。判斷的重點在於，有沒有對價關係。也就是說，贈送該樣物品到底是不是能夠【動搖投票意向】或是【改變投票意願】？實際有沒有行賄、收賄的主觀意思？這些才是判斷的重點。

舉例而言，假設一頂印有候選人吉律�名字、參選編號的帽子，但成本價是50元（超過30元)，收到這樣的物品有足以動搖到投票的意願嗎？我想大部分的人可能會塵封在家中吧～XD

最近也恰好有個例子：有位當選人因為贈送738元的蘋果禮盒，結果法院認為這樣的送禮價值已經超過一般的社會經驗，屬於行賄，而被判決當選無效。 如果套用到本案，重點是130元的乾洗手，到底能不能動搖大眾的投票意願？你覺得呢？