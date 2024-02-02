超過30元即賄選！？律師告訴你

【賄選標準是什麼？超過30元就是賄選嗎？】
前陣子罷韓團體贈送價值130元的乾洗手事件，因為價值超過30元遭質疑有賄選的疑慮。
我們發現「超過30元就算��賄選」這個想法已經根深蒂固，民眾深信不疑，但法務部這幾年來卻也多次跳出來澄清說30元並不是絕對的標準，顯然不是為了顏色而一次性的轉換主張。 那到底賄選的標準是什麼？30元這個說法又是哪裡來的呢？
【30元的這個標準，來自偵查機關的查賄標準。】
法務部90年法90檢字第036885號函所列「賄選犯行表列」事項中的「賄選犯行例舉」第2項： 「候選人分送之競選文宣，除現金或現金之替代品，如：電話卡、儲值卡、提單等外，以介紹候選人為內容之【單純文宣品，或以文宣附著於價值新台幣三十元以下之單純宣傳物品】，如：原子筆、鑰匙圈、打火機、小型面紙包、家用農民歷、便帽等，依當今社會大眾觀念，【尚不足以動搖或影響有投票權人之投票意向】，僅係候選人主觀上作為加深選民對其印象之用，尚難認涉有賄選罪嫌。」
【也就是說，30元以下OK；但30元以上並不是絕對不行。】
如果是單純的文宣品、或是文宣附在30元以下的宣傳物品，因為實際上幾乎不會因此就動搖投票意願（大家不會因為拿到選舉面紙就投給他吧！沒有這麼好收買吧！），因此不會被認定是賄選。 但是，這個標準卻一直被過度簡化成：超過30元的宣傳物品，就算賄選。
其實並不是這樣！ 實際上法院的判斷標準向來也都不是以30元上下為單一、唯一的判斷標準。判斷的重點在於，有沒有對價關係。也就是說，贈送該樣物品到底是不是能夠【動搖投票意向】或是【改變投票意願】？實際有沒有行賄、收賄的主觀意思？這些才是判斷的重點。
舉例而言，假設一頂印有候選人吉律�名字、參選編號的帽子，但成本價是50元（超過30元)，收到這樣的物品有足以動搖到投票的意願嗎？我想大部分的人可能會塵封在家中吧～XD
最近也恰好有個例子：有位當選人因為贈送738元的蘋果禮盒，結果法院認為這樣的送禮價值已經超過一般的社會經驗，屬於行賄，而被判決當選無效。 如果套用到本案，重點是130元的乾洗手，到底能不能動搖大眾的投票意願？你覺得呢？