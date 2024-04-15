【親情與法律的交錯：探索父母對子女財產分配的複雜情境】

【民法是有一條規定用來處理這種狀況，不過只有特定幾種狀況能用。】

依照民法第1173條規定，若是因為【結婚】、【分居】或【營業】，從被繼承人那邊受贈財產，就要把這筆財產當作是遺產的一部份，而不是由受贈人獨享。

例如，父母親在過世前，為了讓小兒子新婚能夠順利，贈與小兒子100萬現金當作禮物。若父母過世時留有500萬遺產，在最後計算會把這100萬當作是遺產的一部分，來讓所有子女一起分，所以總共就有600萬給所有子女分。 反過來說，如果不是因為結婚、分居或營業的理由而贈與，那麼就會由受贈的小兒子獨吞這100萬，而所有子女最後能分的遺產總額，就只有500萬。

面對這種情況，吉律也覺得很無奈，尤其是傳統觀念重男輕女，這種事情最常發生在女兒身上。然而，法律尊重所有權人，父母想把財產給誰就給誰，並不容任何人置喙，就算你很孝順，也並無法要求法律多分配遺產給你。 這時，頂多也只能試著向受贈的子女請求分擔扶養費，如果父母生前的照顧、醫療支出都是由你負擔，而其他子女都撒手不管的話，這倒是一條可行的途徑。

有些民眾來諮詢時有先自己做功課，提到遺產與贈與稅法第15條規定「被繼承人死亡前二年贈與之財產，視為遺產」。不過，這條規定的意思是讓國稅局在計算稅額的時候把贈與出��去的財產放進來算，稅額就會比較高，不是讓其他繼承人可以一起分的意思。從這一條來看，反而是讓繼承人能拿到的遺產又更少了。

法律並不是萬靈丹，尤其是碰到親情、倫理道德的時候，在法律看來公平的東西，對人民來說卻是冷酷又無情。生硬的法律，往往觸碰不到最需要溫暖的人心啊。