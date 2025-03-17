家長注意！「爸媽幫你存起來」恐觸法.

【紅包戰爭】
過年結束的同時除了思念假期之外，是否也在想著那些被爸媽收走的紅包呢？想必許多人都有著一回家就被使個眼色、然後交出所有壓歲錢給家長的經驗。那爸媽徵收紅包這件事，到底合不合法？又如果收走了，爸媽能怎麼使用呢？
【紅包在法律上是什麼？】
紅包很多時候都會有（結婚等等），過年的紅包是壓歲錢，象徵著長輩對晚輩的祝福，也有護身符的意涵，透過贈與紅包，希望孩子在新的一年裡健康平安。
而民法規定，未成年子女因贈與而取得的財產，屬於「特有財產」，父母是可以管理的，紅包就屬於這一類；另一種情況，比方說未成年子女自己打工的薪水、花錢買（有償取得）的東西，叫做「非特有財產」，是孩子自己就能夠管理的財產。
【為了你好，就可以花嗎？】
民法規定了父母可以使用子女的特有財產，但也不是可以隨便用，有一個很重要前提──「非為子女『利益』，不得『處分』」。這裡有兩個問題值得討論，第一是『處分』，第二則是『利益』。
關於第一個問題，法院在判決中認為：「『處分』應該皆採最廣義解釋，不以法律上處分為限，尚包含事實上處分」也就是說即使不幫他花掉，只是存入非小孩（例如父母自己）的帳戶，也算是一種處分。（103年台上2650號判決）。
再來，『利益』的解釋實務上並沒有那麼明確的標準，所以容易變成法官個案判斷，但常見的作法是要父母能夠證明處分行為對於小孩有必要（�像是為了繳學費），否則也不能夠擅自拿去買賣、投資或抵押。
【如果亂花，會怎樣？】
最後還有一個問題，民法只說「不得處分」，也就是父母不能亂處理紅包錢，卻沒說如果亂花的效果是什麼？
這個問題是在處理未成年子女保護與其他人的交易安全的平衡，如果一律有效那麼就無法保障小孩紅包錢；但如果一律無效，以後大家買賣東西就要注意這個東西是不是小孩子的，這真的強人所難。
我們認為可以分成幾種狀況討論： 第一種，爸媽「為」小孩利益使用，這種情況可以用「有權代理」處理，行為合法也有效。
第二種，爸媽「不為」小孩利益使用，而且和商家交易的時候，也「沒說」自己花的是紅包錢，這種狀況是最常見的，這種時候我們會當作爸媽是拿自己的錢跟跟商家成立交易關係，自掏腰包，當然後小孩的紅包錢毫無干係。
第三種，爸媽「不為」小孩利益使用，而且「有說」自己花的是紅包錢，這種狀況是極少的，畢竟會爸媽大張旗鼓的說我花孩子的紅包錢的情況並不多，而在這種狀況下我們認為應該將法律規定「不得處分」的效果解釋成無效，而且在這個情況下商家是知情的，所以對交易無效對商家的傷害也相對較小。
總結來說，父母要處理小孩的紅包法律上可以被接受的，但是有兩個方面的建議，首先是可以幫小孩開設帳戶，不要因為方便所以就把錢存到自己帳戶中；再來使用上請花在必要的地方，除了學費，像是或與小孩有關的家庭支出，小心點處理總是沒錯的。