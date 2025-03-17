家長注意！「爸媽幫你存起來」恐觸法.

【如果亂花，會怎樣？】

最後還有一個問題，民法只說「不得處分」，也就是父母不能亂處理紅包錢，卻沒說如果亂花的效果是什麼？

這個問題是在處理未成年子女保護與其他人的交易安全的平衡，如果一律有效那麼就無法保障小孩紅包錢；但如果一律無效，以後大家買賣東西就要注意這個東西是不是小孩子的，這真的強人所難。

我們認為可以分成幾種狀況討論： 第一種，爸媽「為」小孩利益使用，這種情況可以用「有權代理」處理，行為合法也有效。

第二種，爸媽「不為」小孩利益使用，而且和商家交易的時候，也「沒說」自己花的是紅包錢，這種狀況是最常見的，這種時候我們會當作爸媽是拿自己的錢跟跟商家成立交易關係，自掏腰包，當然後小孩的紅包錢毫無干係。

第三種，爸媽「不為」小孩利益使用，而且「有說」自己花的是紅包錢，這種狀況是極少的，畢竟會爸媽大張旗鼓的說我花孩子的紅包錢的情況並不多，而在這種狀況下我們認為應該將法律規定「不得處分」的效果解釋成無效，而且在這個情況下商家是知情的，所以對交易無效對商家的傷害也相對較小。

總結來說，父母要處理小孩的紅包法律上可以被接受的，但是有兩個方面的建議，首先是可以幫小孩開設帳戶，不要因為方便所以就把錢存到自己帳戶中；再來使用上請花在必要的地方，除了學費，像是或與小孩有關的家庭支出，小心點處理總是沒錯的。