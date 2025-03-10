「喜歡嗎？爸爸買給你！」 一張在手希望無窮？

【花小錢買一張大希望？】
這一期的樂透你買了嗎？彩券在手希望無窮，人人都想一夕暴富，不過什麼彩券都能買嗎？
【政府為什麼可以賣彩券？】
賭博是一種違反刑法的行為，因為賭博可能讓人為了籌措賭金鋌而走險犯罪，造成社會亂象，所以在我國是被禁止的。
而彩券可以說是一種賭博性娛樂，因為彩券的玩法是集資，用抽籤或機器搖彩開獎等方式定勝負，開獎之後，分給中獎者一定的錢，但會不會中獎是基於不確定、偶然的事實，這和賭博的本質是透過某種可能發生的不確定性，決定誰是贏家一樣，所以賣彩券原來也是違法的行為。
但政府發行的公益彩券因為結合公益目的而有了正當性，彩券所獲得的收益會回饋到公益上面，例如提供弱勢族群就業機會，因為公益彩券經銷商以具有工作能力，而且能親自在場銷售的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為限，加上公益彩券的盈餘，會提供給國民年金、全民健康保險 及地方政府辦理各項社會救助和福利、慈善活動，是提升社會福利經費的來源。(公益彩券發行條例第6條、第8條)
另外，由政府覺得尤其出面主持，不但具有公信力，搭配完整的管理措施，可以控管社會問題發生的風險，也會抑制人民投入的成本和賠率，例如大樂透一注是50元、刮刮樂是1百元~2千元的小額，防止人民嗜賭成癮一擲千金。
【買賣國外的彩券可以嗎？】
台灣彩券行和賣刮刮樂的攤販不少，尤其過年期間加碼，大家喜歡買幾張試手氣，來台工作的移工也是，他們還可能會從家鄉帶彩券回來賣，但其實販賣「外國」彩券是違法的喔！
刑法禁止賭博行為，其中的一個就是不能買賣未經「政府」允許發行的彩票，這裡的政府雖然沒特別寫，但指的是我國政府。因為從刑法其他條文來看，如果有包含外國政府，條文會寫清楚是「外國政府」，也就是說不能買賣國外的彩券。(刑法第269條、臺灣高等法院 100 年上易字第 1492 號刑事判決)
像有泰國移工私自在台灣販賣泰國彩券就被判刑，泰國彩券是泰國政府發行，對照泰國彩券局定期開獎的號碼�對獎，中獎的話會給一定獎金，所以泰國彩券是沒經過台灣政府允許發行的彩票，私自販售有害社會風氣。(臺灣桃園地方法院 109 年桃簡字第 22 號判決)
雖然公益彩券是合法的，不過也是有博弈性質，想透過買彩券發大財，花錢買希望，也應該量力而為，不要衝動購買沉迷其中。