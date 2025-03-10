「喜歡嗎？爸爸買給你！」 一張在手希望無窮？

【政府為什麼可以賣彩券？】

賭博是一種違反刑法的行為，因為賭博可能讓人為了籌措賭金鋌而走險犯罪，造成社會亂象，所以在我國是被禁止的。

而彩券可以說是一種賭博性娛樂，因為彩券的玩法是集資，用抽籤或機器搖彩開獎等方式定勝負，開獎之後，分給中獎者一定的錢，但會不會中獎是基於不確定、偶然的事實，這和賭博的本質是透過某種可能發生的不確定性，決定誰是贏家一樣，所以賣彩券原來也是違法的行為。

但政府發行的公益彩券因為結合公益目的而有了正當性，彩券所獲得的收益會回饋到公益上面，例如提供弱勢族群就業機會，因為公益彩券經銷商以具有工作能力，而且能親自在場銷售的身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為限，加上公益彩券的盈餘，會提供給國民年金、全民健康保險 及地方政府辦理各項社會救助和福利、慈善活動，是提升社會福利經費的來源。(公益彩券發行條例第6條、第8條)

另外，由政府覺得尤其出面主持，不但具有公信力，搭配完整的管理措施，可以控管社會問題發生的風險，也會抑制人民投入的成本和賠率，例如大樂透一注是50元、刮刮樂是1百元~2千元的小額，防止人民嗜賭成癮一擲千金。