藝術品被表演藝術家吃掉：是否構成毀損罪？.

【把藝術品吃掉會不會成立毀損罪呢?】

但在這個藝術展上，香蕉不只是一種食物，它也是一項藝術品，那這樣把藝術品吃掉會不會算是毀損呢? 一個角度是這項藝術品的香蕉本來就是會不斷更換的��，再加上藝術家也說:「包括這場精心編排的展覽以及香蕉，通通都是作品的一部分。」。這項藝術品是一項行為藝術，重點是把香蕉貼在牆上和有人願意用高價買它，而香蕉本身並不是藝術品本身的重點。這樣的話，把香蕉吃掉，並沒有「毀棄」、「損壞」藝術品本身，更沒有影響藝術品的使用價值，因此也不會成立毀損罪。

但如果藝術家自己覺得非這根香蕉不可的話，認為藝術的價值因為香蕉被吃掉而降低的話，是不是可以成立毀損罪呢? 我認為物品使用的價值有沒有降低，應該是要由社會通念來判斷的，物品持有者的主觀感受不應該用刑法來處理，刑法應該只用來處理最嚴重的問題，這也是刑法謙抑性的表現。所以我還是認為不會構成毀損罪的。

但說了這麼多，畢竟最後是不是成罪，還是要法院來判斷，而且民事損害賠償也不以刑事罪責成立為必要，所以要我嗑12萬美元的香蕉，我還真的是會抖抖的，只能說吃香蕉的行為藝術家真有guts阿！！～