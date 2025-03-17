藝術品被表演藝術家吃掉：是否構成毀損罪？.

【把藝術品的香蕉吃掉會有什麼責任？】
在去年12月的巴賽爾藝術展上，藝術家莫瑞吉奧卡蘭特用膠帶把香蕉黏在牆上，作為一項藝術品。也有3位買家分別花了約12萬美金買下這項藝術品。後來有位表演藝術家，擅自將強上的香蕉拆下來吃掉!這位表演藝術家將藝術品吃掉的行為會有什麼法律責任呢?
【毀損罪要怎麼樣才會成立】
刑法上的毀損罪要成立，需要對於別人的物品有「毀棄」、「損壞」或使它「不堪使用」的行為。毀棄意思是讓毀滅這個物品的存在；損壞是由對外型的變動降低這個物品的使用功能；使它「不堪使用」則是用外型變動以外其他方式讓這個物品的使用價值降低。
【一般吃香蕉的行為不會成立刑法上的毀損罪】
如果今天是把朋友放在桌上的香蕉拿來吃掉，因為法院認為，香蕉的使用方式就是用來吃的，所以沒辦法解釋成是「毀棄」、「損壞」、使它「不堪使用」的行為，所以不會成立刑法上的毀損罪的，但另外可能會有竊盜罪的問題！
【把藝術品吃掉會不會成立毀損罪呢?】
但在這個藝術展上，香蕉不只是一種食物，它也是一項藝術品，那這樣把藝術品吃掉會不會算是毀損呢? 一個角度是這項藝術品的香蕉本來就是會不斷更換的��，再加上藝術家也說:「包括這場精心編排的展覽以及香蕉，通通都是作品的一部分。」。這項藝術品是一項行為藝術，重點是把香蕉貼在牆上和有人願意用高價買它，而香蕉本身並不是藝術品本身的重點。這樣的話，把香蕉吃掉，並沒有「毀棄」、「損壞」藝術品本身，更沒有影響藝術品的使用價值，因此也不會成立毀損罪。
但如果藝術家自己覺得非這根香蕉不可的話，認為藝術的價值因為香蕉被吃掉而降低的話，是不是可以成立毀損罪呢? 我認為物品使用的價值有沒有降低，應該是要由社會通念來判斷的，物品持有者的主觀感受不應該用刑法來處理，刑法應該只用來處理最嚴重的問題，這也是刑法謙抑性的表現。所以我還是認為不會構成毀損罪的。
但說了這麼多，畢竟最後是不是成罪，還是要法院來判斷，而且民事損害賠償也不以刑事罪責成立為必要，所以要我嗑12萬美元的香蕉，我還真的是會抖抖的，只能說吃香蕉的行為藝術家真有guts阿！！～