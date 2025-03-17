以防疫之名限制員工出國顆以嗎？律師告訴你

【雇主不可以限制員工出國】

雇主與員工的雇傭關係是來自於雙方的勞動契約，如果雇主要限制，能不能跟員工在契約中約定或是訂工作規則限制員工出國呢?契約跟工作規則，如果違反公序良俗的話，條文都是無效的。

先是很難想像契約和工作規則中有限制出國的規定，再來如果雇主規定完全不准員工出國，這對員工來說太過不合理，所以可能會因為違反公序良俗而無效。