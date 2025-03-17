以防疫之名限制員工出國顆以嗎？律師告訴你

【雇主可以禁止�員工請假出國嗎？】
近期新冠肺炎在各國間傳播，有雇主為了怕員工出國得了肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以去某些國家，雇主對員工這樣的限制是合法的嗎？
【雇主不可以限制員工出國】
雇主與員工的雇傭關係是來自於雙方的勞動契約，如果雇主要限制，能不能跟員工在契約中約定或是訂工作規則限制員工出國呢?契約跟工作規則，如果違反公序良俗的話，條文都是無效的。
先是很難想像契約和工作規則中有限制出國的規定，再來如果雇主規定完全不准員工出國，這對員工來說太過不合理，所以可能會因為違反公序良俗而無效。
【員工本來可以利用特休出國】
只要員工繼續工作滿一定時間，雇主應該要給員工「特別休假」(勞基法第38條)。依據這個員工為雇主工作的時間，可能有3天至30天的特別休假。而且當員工請特別休假時，雇主還是要照付員工薪水的，是一種「有薪休假」。而且特別休假的時間是由員工提出安排，員工如果想要出國玩，可以利用安排特別休假出國。
【雇主不能因為員工要出國不准員工的特別休假】
特別休假原則上是由員工提出，雇主可以跟員工協商調整。那是不是代表雇主跟員工協商的時候，為了要避免員工出國，拒絕員工提出的特別休假呢? 雇主並不能隨意的拒絕員工的特別休假排定，只有在「基於企業經營上之急迫需求」的時候才可以拒絕。所謂的「基於企業經營上之急迫需求」是指員工的特別休假排定會影響企業的人力配置導致無法正常營運，並不包括傳染病的，情況所以雇主不能因為害怕員工出國染病就拒絕員工的特別休假。
話雖如此，在新冠肺炎人心惶惶的現在，就算不是雇主不給去，光是回來可能要隔離14天這件事，想者同事們怨恨的眼神，我看大部分的朋友都以默默取消出國行程，共體時艱了…..