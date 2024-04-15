【人還存在，繼承權可以先「不存在」嗎？】

【我真的不想給不孝子女繼承遺產，該怎麼辦？】

民法第1145條第1項中定有絕對��失權（第1款到第4款）跟表示失權（第5款）的規定，只要符合特定情形，繼承人就會在被繼承人死後喪失繼承權。 但這時候又會有一個問題出現，如果不確定自身的狀況到底有沒有符合第1145條的相關情況，應該要怎麼辦才能確保自己死後可以不讓特定子女繼承財產？就此，建議如果自己沒辦法確定到底有沒有符合要件的讀者們可以去找律師諮詢看看，請律師協助評估、判斷自己發生的情況有沒有該當法律失權的要件，會是比較保險也比較妥當的作法。 另外，實務見解都認為第5款的表示失權只要一經被繼承人表示，該繼承人就會在被繼承人死後自動喪失繼承權。但因為法條的文義其實並不是絕對明確，仍然可能在日後被法院有不同解讀（人過世了也沒辦法向法院補充說明），所以如果害怕自己之後離世時，該被繼承人又對此有爭執而導致日後爭訟不斷，建議也可以透過公證人辦理遺囑公證、請公證人公證相關失權事實（也就是該被繼承人曾經做過什麼重大之虐待或侮辱情事）等方式以避免後續爭議，也能確保被繼承人最後的遺願能被最大程度地實現。

新聞來源：https://udn.com/news/story/7321/7837279