保險金是否屬於遺產？理解法定繼承人的重要性

【兩種看法】

實務上多數認為認定時點應該要放在「保保險」時，在保險締約的當下，法定繼承人的關係即已經確定，因此就算後來有人喪失繼承權、已經是前夫前妻，既然締約時是「法定繼承人」，仍可以分配保險金。這個見解可以參考最高法院97年度台上字第2087號、103年度台上字第439號判決。

然而，實務上也有少數的判決認為，「法定繼承人」所說的只是身分關係，因此被保險人死亡後、分配保險金時必須參考保險契約文意並探求被保險人真意，保單上受益人欄位所寫的「法定繼承人」究竟是何人才可確定，可參考臺灣臺北地方法院民事判決95年度保險簡上字第11號（該案件是配偶選擇拋棄繼承，法院認為那該配偶即非「法定繼承人」，不可分配保險金）。

你們覺得什麼比較合理呢？在我們討論之後，我們認為其實少數見解（認為「法定繼承人」一詞只是表明一種身分關係）應該比多數見解（認為「保保險」時已經確立誰是「法定繼承人」）合理。保險法第54條說，解釋保險契約時應該探求當事人的真義。因此比如說：若逆子家暴父親，父親表示不給他繼承（依民法第1145條喪失繼承權），但卻可以在父親死後分配保險金，顯然不是該名父親的真意；又或者，離婚後再婚的情形，死者（被保險人）可能也會比較想將保險金分給再婚的配偶、而不是離掉了的那位。

雖�然從條文和判決看來並沒有一定的解答，而我們認為其實少數見解比較合理一點，但是，如果想要避免日後的爭議，還是要把受益人究竟是何方神聖寫好寫滿寫清楚啦！