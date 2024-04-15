保險金是否屬於遺產？理解法定繼承人的重要性

【保險金是遺產嗎？誰是可以分保險金的「法定繼承人」？】
每個人都有可能會遇到配偶或家人過世的時候，而過世所取得的保險金是否是「遺產」呢？這個問題非常重要但也很簡單，因為保險法第112條寫了：「保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。」，因此在有受益人的情況下，保險金當然不屬於遺產的一部分。不過以下我們有一個更困難的問題⋯⋯
【保單上的受益人寫「法定繼承人」】
在保保險的時候，有時候我們並沒有很明確的把受益人的名字寫出來，反而是寫了「法定繼承人」這五個字。誰是「法定繼承人」呢？依據民法第1138條，法定繼承人除配偶外，依序是直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母。
【比較困難的問題，要是「換人」了呢？】
不過有趣的是，要是保保險的時候跟被保險人去世的時候配偶不同人呢（比如離婚後再婚）？要是這段期間有繼承人喪失繼承權呢（民法第1145��條，如：對被繼承人侮辱虐待、被繼承人表示繼承人不可繼承）？或者是有繼承人後來拋棄繼承呢？這些人還是保單上受益人的「法定繼承人」嗎？這個問題就取決於「法定繼承人」有哪些人的判斷時點是在保保險時，還是被保險人（在這邊也就是被繼承人）過世時。
【兩種看法】
實務上多數認為認定時點應該要放在「保保險」時，在保險締約的當下，法定繼承人的關係即已經確定，因此就算後來有人喪失繼承權、已經是前夫前妻，既然締約時是「法定繼承人」，仍可以分配保險金。這個見解可以參考最高法院97年度台上字第2087號、103年度台上字第439號判決。
然而，實務上也有少數的判決認為，「法定繼承人」所說的只是身分關係，因此被保險人死亡後、分配保險金時必須參考保險契約文意並探求被保險人真意，保單上受益人欄位所寫的「法定繼承人」究竟是何人才可確定，可參考臺灣臺北地方法院民事判決95年度保險簡上字第11號（該案件是配偶選擇拋棄繼承，法院認為那該配偶即非「法定繼承人」，不可分配保險金）。
你們覺得什麼比較合理呢？在我們討論之後，我們認為其實少數見解（認為「法定繼承人」一詞只是表明一種身分關係）應該比多數見解（認為「保保險」時已經確立誰是「法定繼承人」）合理。保險法第54條說，解釋保險契約時應該探求當事人的真義。因此比如說：若逆子家暴父親，父親表示不給他繼承（依民法第1145條喪失繼承權），但卻可以在父親死後分配保險金，顯然不是該名父親的真意；又或者，離婚後再婚的情形，死者（被保險人）可能也會比較想將保險金分給再婚的配偶、而不是離掉了的那位。
雖�然從條文和判決看來並沒有一定的解答，而我們認為其實少數見解比較合理一點，但是，如果想要避免日後的爭議，還是要把受益人究竟是何方神聖寫好寫滿寫清楚啦！