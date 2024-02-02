心情差辱罵公司　律師曝：恐吃官司

【還是有民事賠償責任】

但不論是否成立誹謗罪，侵害法人的名譽還是有可能有民事責任。 法人雖然不會有精神上的痛苦，而不會有精神慰撫金的問題，但法人所經營的社會評價、信用、商譽等若是受損害，如果量化為財產損害來衡量損失，是可以請求請求賠償的。過往法院就有出現過針對侵害法人商譽的案件，肯認應該要負財產上損失的賠償責任的案例（最高法院 104 年台上字第 599 號民事判決參照）。

然而，既然透過民事法律途徑已經能讓使法人的名譽受到保護，那是否還要動用刑事責任的手段來處罰侵害法人名譽的案件呢？有法院判決就曾經提出這樣的質疑。會有這樣的質疑並不是沒有原因的，畢竟刑事偵查與審判的資源有限，而這些資源是不是應該要被分配在攸關社會安全或秩序等更迫切的案件上面，會比較好呢？